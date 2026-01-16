 La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. "Orgogliosi di lavorare nella nostra città"

Redazionale

venerdì 16 Gennaio 2026 - 10:00

E continuano le selezioni senza limiti di età: "A febbraio verranno assunte altre 10 risorse"

REDAZIONALE – La famiglia Atm si allarga: ecco due dei nuovi giovani autisti. A fine anno 16 persone hanno firmato il loro contratto di apprendistato. Fabrizio Sereno e Alessandro Blundo sono due operatori di esercizio under 30. Sono già alla guida dei bus Atm e indossano la nuova divisa con orgoglio.

nuovi autisti atm

“Orgoglioso di essere tornato a lavorare nella mia città”

“Ho 29 anni e sono felice di essere tornato a lavorare nella mia città dopo diverse esperienze fuori”, racconta Fabrizio. “Ho 28 anni, sono nato in provincia ma ormai vedo il mio futuro qui a Messina”, racconta il collega Alessandro. I giovani autisti sono già stati formati sulle linee e sui percorsi da affrontare quotidianamente e si dicono pronti e fieri di contribuire ad offrire un servizio utile ai cittadini.

Carla Grillo atm

“In Atm l’età media si è abbassata da 54 a 46 anni”

“In questi anni abbiamo assunto più di 300 persone e abbassato l’età media da 54 anni nel 2020 a 46 nel 2025. Ma non finisce qui perché abbiamo in corso una selezione senza limiti di età per altri 10 autisti che assumeremo entro metà febbraio”, aggiunge la presidente Carla Grillo.

