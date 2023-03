"Diario del tempo che verrà", Umbriaensemble in scena al Palacultura di Messina - Tempostretto

Domenica il concerto con musiche di Marco Betta, uno dei più autorevoli compositori contemporanei

MESSINA – Domenica 26 marzo alle 18, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il concerto dal titolo “Diario del tempo che verrà”, con musiche di Marco Betta. Sul palco l’Umbriaensemble formato da Giovanni Mareggini (flauto), Luca Ranieri (viola), Maria Cecilia Berioli (violoncello) e Ketty Teriaca (pianoforte).

Porta la firma di Marco Betta – uno dei più autorevoli compositori contemporanei, autore di musiche di scena per il teatro, il balletto e il cinema – il progetto “Quaderni – Diario del tempo che verrà”: una fascinazione sonora che prende spunto dalle partiture concepite dall’autore in forma orchestrale per alcune pellicole del grande schermo e che Betta riduce e ricuce per la piccola formazione a quartetto dell’Umbriaensemble. L’architettura portante del progetto “Quaderni “trae ispirazione dunque da brani esistenti, rivisitati e riscritti da Betta per i quattro strumenti in un processo di frammentazione delle singole voci che ricomporrà, esplorando e restituendo identità alle diverse timbriche, l’originale impianto creativo dell’autore. Sono partiture che si smembrano dall’originale formazione orchestrale, si riducono a voce singola per poi timidamente riarmonizzarsi in forma di quartetto, come una metafora del presente. Il distacco dalla società, dalla vita di relazioni e scambi; l’isolamento e la solitudine; il ritorno alla misurata frequentazione dell’altro: piccoli insiemi, microcosmi umani alla ricerca di un nuovo sia pure ancora traballante equilibrio.

Il prossimo appuntamento targato Filarmonica Laudamo sarà domenica 2 aprile con il «Pannonica Jazz Workshop» e l’omaggio a Louis Prima.