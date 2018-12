Torregrotta, si dimette il vice sindaco. "Soddisfatto del lavoro svolto"

Nuovi cambiamenti nell’assetto politico torrese. Dopo la presa di posizione dei consiglieri di minoranza e del gruppo “Insieme per Torregrotta” (Clicca qui per il precedente articolo) giungono adesso le dimissioni del vice sindaco Nino Trimarchi.

E’ con una nota che l’ormai ex vice sindaco comunica le proprie dimissioni, tirando le somme di quanto fatto e augurandosi che nel prossimo futuro gli equilibri politici torresi possano dimostrarsi proficui per la comunità.

“Ringrazio il sindaco che mi ha dato questa opportunità –scrive Trimarchi- la segretaria generale, tutti i capi area, funzionari e personale tutto, interno ed esterno, che con grande professionalità mi hanno aiutato nei difficili compiti delegati riguardanti settori delicati e sensibili quali il territorio e l’ambiente, oltre ai servizi idrici e fognari, rispetto ai quali sono stati raggiunti importanti risultati e tanti altri sono stati avviati. Ringrazio i sindaci ed componenti del cda del consorzio Acavn per le intese raggiunte per assicurare l’approvvigionamento idrico ai cittadini di Torregrotta e per il prossimo ripristino della casa dell’acqua. ringrazio le amministrazioni componenti il consorzio dell’impianto di depurazione per aver ripreso, in attesa della realizzazione del collettore, un percorso per migliorare intanto le attuali condizioni dell’impianto, per ridurre i costi di mantenimento dello stesso e, conseguentemente, ridurre le tasse gravanti sui cittadini”.

La nota prosegue poi parlando dei risultati maturati nel campo della raccolta differenziata, che ha portato il comune a registrare una percentuale di rifiuto differenziato pari al 72%. Trimarchi pone poi l’accento sugli interventi del Distretto Forestale di Messina e dell’ESA di Barcellona. “A loro –scrive- va il mio ringraziamento per l’insostituibile collaborazione prestata per lo scerbamento e la pulizia di tutto il territorio di Torregrotta che, per la mancanza di bilancio e delle tre unità della coop. MeCuPi, con le poche risorse rimaste non avrebbe mai potuto affrontare tale immane mole di lavoro. Intanto dovrà ora essere affidato un intervento di pulizia straordinaria del paese”.

Infine, il documento si conclude con l’auspicio che i nuovi mutamenti politici nel torrese possano dare nuovo impulso all’attività amministrativa.

“Si è proficuamente lavorato tutti a molteplici attività, con notevole impegno e per mero spirito di servizio, in silenzio, senza pubblicità –Si legge ancora nella nota- Perciò sono soddisfatto del lavoro svolto e fiero di avere servito il mio paese, da uomo delle istituzioni quale sono sempre stato. Ma non è bastato. Si dice che contano i fatti, ma quando mancano le relazioni si finisce per banalizzare tutto, e conta solo quello che viene avvertito o vien fatto avvertire all’esterno. Una surreale idea di precarietà. La mancanza di riferimenti in consiglio, infatti, costituisce il vero problema di questa amministrazione ed è comprensibile la ricerca di soluzioni politiche che, al netto di probabili incompatibilità, diano agibilità all’azione di governo. Si capisce a questo punto che, senza numeri in consiglio e senza riferimenti politici, non servono né sono sufficienti i ruoli tecnici e istituzionali, né i risultati che questi possono portare. Sono i giusti riferimenti consiliari a dare sostegno alle varie ipotesi progettuali. Con l’auspicio che il lavoro sin qui svolto non venga disperso –conclude Trimarchi- auguro che la nuova intesa coincida con la soluzione ricercata e formulo all’esecutivo che ne consegue gli auguri di buon lavoro”.