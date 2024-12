Un dipinto da 7-7-6 metri quadri: il dono di Bavastrelli a Messina

Il pittore presenta un progetto per realizzarlo alla Passeggiata a Mare

Un progetto di riqualificazione urbana per un’area della città di Messina, lo schema di un dipinto al suolo tra i più grandi al mondo.

Il progetto è stato notificato dal pittore siciliano Francesco Bavastrelli all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, all’Assessorato Arredo Urbano Comune di Messina e alla Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina.

In caso di approvazione, l’artista inizierà i lavori in primavera alla Passeggiata a Mare, all’altezza della statua del Nettuno. Una volta ultimata, l’opera verrà donata alla città di Messina e saranno poi i messinesi a doverne avere cura.

“7-7-6 Tsunami” sarà un omaggio al mare per celebrare il tema dell’ecologia. Titolo in pendant con il numero che indica l’estensione in metri quadrati e la parola ‘tsunami’ che enuclea il rispetto che tutti dovremmo portare al Mare.

Colori ed una particolare estensione saranno i punti di forza del dipinto che ha in sé l’ambizione di diventare un possibile punto di attrazione per turisti e crocieristi con un consequenziale impatto mediatico che sarà indubbiamente di notevole entità.

Per la realizzazione della pittura più adatta al tipo di affresco l’artista ha collaborato con la Elephant Chemical Product S.r.l. di Villafranca Tirrena (ME). In particolare, verrà impiegata una miscela speciale ad acqua, fortemente adesiva, creata appositamente per perdurare nel tempo.

L’artista Bavastrelli è noto per la sua pittura moderna e per le iniziative fantasiose che organizza per accompagnare le sue esposizioni d’arte personali.