Le basiliche romane nella Roma giubilare: dalla mostra al catalogo VIDEO

A raccontare l'iniziativa sono la direttrice della Biblioteca regionale universitaria, Tommasa Siragusa e l'editore Di Nicolò

REDAZIONALE – Le basiliche romane nella Roma giubilare. Due giornate seminariali presso la Sala Lettura della Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo”. Gli incontri del 4 e 11 aprile 2025 alle ore 17:30.

La mostra in esposizione fino al 30 aprile

Con l’inaugurazione della Esposizione documentale e bibliografica, presso il Salone Eventi d’Istituto, lo scorso 9 marzo, riscontrata da ampia partecipazione di pubblico attento e oltremodo affascinato dalle qualificate disquisizioni e dal notevole pregio della mostra, si è dato avvio all’iniziativa culturale voluta dalla Biblioteca, compartecipata dall’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e patrocinata dalla “Fondazione Rezza pro Cultura et Caritate” e dall’Associazione “Tota Pulcra”.

Il percorso espositivo, nella sua accezione documentale e iconografica, consente una visione della Roma dei passati giubilei e, in quella bibliografica, l’approfondimento della tematica legata al “giubileo” e a quanto intorno ad esso si è mosso e si muove nella società e nell’arte. Ricco di valori e di contenuti, di storia e di tradizione, il “Giubileo”, nell’ambito della stessa iniziativa, sarà oggetto di due momenti convegnistici, che si svolgeranno presso la Sala Lettura il 4 e l’11 aprile 2025, dalle ore 17:30.

Prima giornata seminariale 4 aprile

Venerdì 4 aprile, i lavori si apriranno con i Saluti Istituzionali e l’Introduzione dell’Avv. Tommasa Siragusa, Direttrice della Biblioteca, alla quale seguiranno i contributi di valore di S. E. R. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, della Prof.ssa Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica presso l’Università degli Studi di Messina, e della Prof.ssa Rosa Maria Lucifora, Associato DISU presso l’Università degli Studi della Basilicata. Modererà il Dr. Giuseppe Ruggeri, Giornalista pubblicista e Presidente dell’Associazione Medici Scrittori Italiani.

Seconda giornata seminariale 11 aprile

Venerdì 11 aprile, dopo i Saluti Istituzionali e l’Introduzione della Direttrice, prenderà la parola Mons. Giuseppe Silvestre, Emerito di Teologia sistematica presso l’Istituto Teologico Calabro S. Pio X di Catanzaro, e, a seguire, il Prof. Antonino Mantineo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Modererà il Dott. Domenico Interdonato, Giornalista e Presidente Ucsi Sicilia. Durante lo svolgimento dei Seminari, sarà presentato il Catalogo “In occasione del Giubileo 2025 le Basiliche Papali nelle foto stereoscopiche e nelle cartoline d’epoca, con breve bibliografia ragionata”: la pregevole pubblicazione racchiude le immagini delle cartoline e fotografie oggetto di esposizione. E’ impreziosita dalle Note introduttive dell’Assessore ai BB. CC. e I.S., Dott. Francesco Paolo Scarpinato, del Prefetto Coadiutore della Basilica di San Pietro in Vaticano, S. E. Monsignor Jean-Marie Gervais, della Direttrice della Biblioteca, Avv. Tommasa Siragusa, e dai Contributi del Collezionista e Studioso Marco Donato.

La Mostra allestita nel Salone Eventi, in corso fino al 30 aprile, con ingresso gratuito, in occasione degli importanti appuntamenti pomeridiani indicati, sarà fruibile e aperta al pubblico in via straordinaria fino alle ore 20. Sarà offerta all’utenza, in via straordinaria, l’opportunità di visitare, altresì, nel corridoio adiacente alla Sala Lettura, la Rassegna bibliografica intitolata “La nascita di un nuovo ordine mondiale e l’attacco al diritto internazionale attraverso pubblicazioni del secolo scorso” con focus su alcuni teatri di guerra, il neofascismo, il disarmo e la pratica non violenta, il neocolonialismo e l’occupazione sionista e, nella Sala Lettura, per le note problematiche logistiche dell’Istituto, la Mostra dedicata alla “Rivolta antispagnola (1674-1678)”.