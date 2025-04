Akademia Messina spazza via Busto Arsizio e avanza in finale promozione

Devastante la prestazione di squadra, perfetta sotto ogni punto di vista. È l'apice della società peloritana nella sua storia, ora la possibilità di giocarsi la promozione in A1 in finale

MESSINA – Dopo pochi giorni dall’ottima prestazione del PalaBorsani in trasferta bisogna subito correggere il tiro perché il 3-0 inflitto questa sera al Palarescifina da Akademia Sant’Anna a Busto Arsizio è senza ombra di dubbio la miglior prestazione stagionale di Messina. Lo dicono innanzitutto i numeri, è la vittoria in cui le siciliane lasciano meno punti alle avversarie, appena 45, il precedente dato favorevole era 50, arrivato sempre in casa contro Pisa nella prima fase di campionato. La squadra ha sfoderato una prestazione pressoché perfetta: attenta in difesa, devastante in attacco e non ha mai calato d’intensità come spesso in stagione ci aveva abituato.

Coach Bonafede si affida a Carraro al palleggio e Diop opposto, in banda capitan Rossetto e Vernon, centrali Olivotto e Modestino con Caforio libero. Risponde coach Beltrami, che deve fare a meno dell’infortunata centrale Kone, con Monza-Zanette sulla diagonale palleggiatore-opposto, in posto 4 Enneking e Orlandi, al centro Rebora con Landucci e Cecchetto libero. Minuto di silenzio primi di iniziare la sfida in ricordo di Sara Campanella, i tifosi locali espongono uno striscione con su scritto “la violenza sulle donne è una sconfitta per tutti”.

Numeri personali che vedono Diop chiudere a quota 20, seguono Rossetto 15 e Modestino 11, non c’è stato bisogno per la panchina messinese di ricorrere alla panchina o ai time out. Adesso si aspetta di conoscere l’avversaria e il risultato della sfida in quel di Trento dove Macerata, come Messina, potrebbe chiudere la serie e avanzare in finale dove le due squadre si giocherebbero l’ultimo posto a disposizione per la promozione in A1. Già così è comunque il punto più alto toccato dalla società cara del presidente Costantino che lo scorso anno si era fermata in semifinale.

Akademia Sant’Anna – Futura Giovani Busto Arsizio 3-0

L’equilibrio si infrange subito in favore di Akademia che dal 2-2 trova quattro punti consecutivi con le veterane Rossetto e Modestino costringendo al time out coach Beltrami. Al rientro massimo vantaggio di Messina sul 7-2. Quando tocca a Diop servire il divario aumenta +6 (10-4). Continua a capirci poco Busto Arsizio che viene letteralmente travolta in questo inizio di partita da Diop e compagne che doppiano le bustocche sul 14-7. Poco dopo 16-9 la panchina lombarda ricorre al secondo time out a disposizione. Diop in parallela e il muro di Modestino valgono il 20-10, set che è ormai andato. Diagonale vincente di Diop per il set point sul 24-16, Enneking annulla il primo, Olivotto mette a terra il secondo sul 25-17.

Nel secondo parziale confermati i sestetti. Messina parte nuovamente meglio e dall’1-1 allunga sul 5-1 con protagoniste le sue schiacciatrici. L’inerzia e dalla parte della padrone di casa che toccano il +6 (8-2) grazie al muro di Diop e coach Beltrami ferma il gioco. Al rientro allunga ancora Akademia sull’11-3, Akademia ancora incontenibile e Diop, Vernon e l’ace di Modestino superano la doppia cifra di vantaggio +11 (17-6). Sotto 18-7 la panchina lombarda ricorre all’utilizzo di un altro libero in seconda linea, entra Osana, Diop tira forte sul muro, punteggio 19-7 e time out dalla formazione lombarda. Akademia indemoniata difende di tutto e contrattacca con ferocia, Diop e Vernon confezionano un nuovo massimo vantaggio monstre sul 23-9. Ancora l’opposto pisano tocca oltre il muro il 24-10 e poi serve l’ace che chiude il set 25-10.

Confermati i sestetti di partenza, primo punto per Messina che opera subito il break con due errori consecutivi delle ospiti, Vernon rapace sopra la rete fa 3-0. Akademia arriva fino al 7-4, poi c’è la reazione delle lombarde con Zanette che completa l’aggancio sull’otto pari e la partita riprende punto a punto. Dall’undici pari però le locali allungano nuovamente grazie ai punti di Rossetto, Diop e Modestino, sotto 14-11 coach Beltrami interrompe il gioco. Inizialmente sembra funzionare lo stop con le bustocche che si riportano sotto 17-16, arriva la nuova accelerazione di Messina però che vale il +4 (20-16) e costringe la panchina lombarda a spendere l’ultimo time out a disposizione. Al rientro Messina tira dritta, Diop con due attacchi devastanti porta Akademia ai match point sul 24-17. Enneking annulla il primo, Landucci manda fuori il servizio facendo esplodere la bolgia del PalaRescifina.

Tabellino

Parziali: 25-17, 25-10, 25-18.

Durata: 24′, 20′, 21′.

Arbitri: Dario Grossi & Marco Pazzaglini, Luca Cardaci (videocheck)

Mvp: Aurora Rossetto, capitano e schiacciatrice di Akademia Sant’Anna.

Akademia: Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto 5, Carraro 1, Modestino 13, Vernon 8, Rossetto 15, Mason ne, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde ne, Guzin ne, Diop 20.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Busto Arsizio: Zakoscielna ne, Orlandi 4, Del Freo ne, Spiriti ne, Monza 0, Cecchetto 0, Osana 0, Enneking 13, Zanette 8, Brandi ne, Landucci 7, Rebora 3, Baratella 0.

Allenatore: Alessandro Beltrami. Assistente: Nicolò Cozzi.

