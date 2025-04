Akademia Messina-Busto Arsizio, Bonafede: “Stasera ragazze mostruose”

Le dichiarazioni nel post partita di coach Bonafede e per Messina Vernon e capitan Rossetto, Giada Cecchetto libero di Busto Arsizio si ritira

MESSINA – C’è entusiasmo in conferenza stampa dopo la netta vittoria di Messina che porta la società del presidente Costantino alla sua prima finale promozione. Coach Fabio Bonafede, allenatore Akademia Sant’Anna: “Non è bello guardarsi indietro ma non dimentico che un anno più fa festeggiavamo la salvezza all’ultima giornata. Questo a sottolineare il lavoro e i traguardi raggiunti dalla società. È l’Akademia di tutti noi, tanta sofferenza e tanto muro difesa. Ragazze mostruose stasera, non abbiamo avuto neanche i momenti di buio che solitamente abbiamo. Volevamo questa finale a tutti i costi. Giocheremo tra dieci giorni e dovremo mantenere questo stato di condizione e concentrazione. I playoff devi saperli giocare, avevo chiesto alle ragazze di vendicare la serata di un mercoledì di dicembre quando non eravamo riuscite a non continuare il percorso di Coppa Italia, le ragazze mi hanno ripagato con una prestazione maiuscola”.

Mychael Vernon, schiacciatrice: “Penso che come squadra stiamo giocando benissimo, dalla partita di Trento siamo cresciute tanto lavoriamo insieme e si vede, dobbiamo continuare a spingere in questa direzione senza avere momenti di cali. In Italia mi sto trovando bene, è molto coinvolgente, non so ancora se resterò ma la mia esperienza è positiva. Sto crescendo in tutti i fondamentali, merito di Fabio grande coach, in America gli allenamenti non erano così intensi. Sto provando tante cose nuove e vedo che sono supportata da fuori, le cose comunque possono sempre andare meglio”.

Aurora Rossetto, capitano e schiacciatrice: “Si è visto che ci credevamo sin da gara 1, ci godiamo questo bel momento. Ovviamente adesso arriva un’altra parte molto bella che ci giocheremo”.

Dichiarazioni di Busto Arsizio

Coach Alessandro Beltrami, allenatore Busto Arsizio: “Analizzare la partita è facile in realtà, loro molto intense e noi non avremmo potuto vincere in nessun caso tenendo quel ritmo, ci hanno tolto il fiato. Oggi grandi meriti a Messina, non voglio giustificare le mie ragazze. Loro solitamente vulnerabili in difesa, ma oggi era difficile fare tutto perché difendevano. Ci mancava Kone oggi che faceva numeri importanti, Rebora è venuta con la febbre, questo aggiunto a quello che hanno fatto loro ha fatto il resto. Non voglio trovare scuse, peccato finire così ma non so se salire in A1 era il nostro obiettivo stagionale. Arrivare in finale sarebbe stato più bello”.

Giada Cecchetto, libero Busto Arsizio: “Vorrei dire che è stata una stagione lunghissima, dura. Sono onorata di aver fatto parte di questo voglio ringraziare tutti perché oggi è stata la mia ultima partita, mi spiace sia finita stasera pensavo in un finale più dolce, il cambiamento di vita è drastico e sono molta contenta di aver fatto questo percorso con loro. Ho tanti progetti di vita adesso e ringrazio chi ci ha sostenuto e creduto in noi. Esco soddisfatta contenta, emozionata e mi porterò tanti ricordi. È una squadra attrezzata e veramente forte che ha dimostrato tutto il suo potenziale. Sono sicuro che sarà una grandissima finale e faccio in bocca al lupo a Messina e che vinca il migliore”.