Ecco le short list dei candidati ai ruoli di manager della sanità TUTTI I NOMI

Così come annunciato ieri dall’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, oggi sono state pubblicate le short list dei candidati scelti dalla Commissione per i ruoli di manager della sanità. In tempi brevi quindi la giunta sceglierà tra le “rose” indicate per le singole aziende sanitarie ed ospedaliere, i direttori generali. Previsto un successivo passaggio in Commissione Ars sanità e, per quanto riguarda i Policlinici Universitari, serve anche il “gradimento” del Rettore (nel caso di Messina di Cuzzocre) sul nome indicato dal governo regionale.

“La pubblicazione delle rose di nomi dei candidati al ruolo di manager delle Aziende sanitarie siciliane conclude una selezione approfondita e trasparente che consentirà alla Giunta di governo di compiere, nei prossimi giorni, le scelte adeguate al progetto immaginato per la sanità siciliana- ha dichiarato il presidente della Regione Nello Musumeci commentando il lavoro svolto dalla Commissione che ha portato alla compilazione delle short list di professionisti dai quali si individueranno i manager- Ringrazio la professoressa Elita Schillaci, il dottore Massimo Tarantino e il professore Antonino Perino perché la loro grande professionalità ha rappresentato un importante punto fermo nel desiderio del nostro governo di applicare la nuova norma nazionale in modo rigoroso”.

Per quanto riguarda le aziende sanitarie ed ospedaliere di Messina, guardando le short list risultano tra i selezionati

Asp 5: nell’elenco figurano anche Giuseppe La Ganga, Gaetano Sirna (fino a poche settimane fa alla guida dell’Asp), i due commissari straordinari del Papardo Paolo La Paglia (ancora in carica) e Maria Di Liberti (ex)

Policlinico: Giuseppe La Ganga (attualmente commissario), Gaetano Sirna. Tra i nomi anche la Di Liberti

Irccs-Piemonte: Angelo Aliquò (attuale commissario), Giuseppe La Ganga, Gaetano Sirna. Tra i selezionati anche la Di Liberti.

Papardo: Giuseppe La Ganga, Michele Vullo, Gaetano Sirna, Maria Di Liberti, Elvira Amata (omonima della deputata regionale).

Guardando le short list di tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere dell’isola risulta che, ad esempio, Giuseppe La Ganga, Gaetano Sirna e Angelo Aliquò sono tra i selezionati anche di altre realtà, come i Policlinici di Palermo e Catania e le altre Asp.

IN ALLEGATO LE SHORT LIST

Ecco il link con le rose dei nomi selezionati

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/RosaCandidatiDG.pdf