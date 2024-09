Disabili a scuola, dal 17 settembre via al servizio di trasporto

Affidato il servizio, da domani a scuola anche gli allievi disabili degli istituti superiori di Messina e provincia

MESSINA – Prende il via domani l’agognato servizio di trasporto disabili a scuola per gli allievi degli istituti superiori di Messina e provincia. Sarà la cooperativa Genesi ad occuparsi del servizio che partirà da domani 17 settembre, così come preannunciato nei giorni scorsi dal sindaco metropolitano Federico Basile.

I ritardi nella gara

Si conclude l’iter della gara che, bandita in anticipo rispetto agli anni precedenti, in prima battuta è andata deserta e che, pertanto, ha richiesto una nuova indizione. La Città Metropolitana, comunica in una nota ufficiale, ha già programmato la spesa finanziaria necessaria alla copertura del servizio non solo per l’anno 2024/2025, ma anche per le due annualità successive.

L’appello delle famiglie

L’avvio delle lezioni, qualche giorno fa, aveva visto rimanere a casa gli alunni disabili per i ritardi nell’attivo del servizio di trasporto, scatenando le proteste delle famiglie e le critiche dei sindacati. Nelle more alcuni ex autisti avevano risposto all’appello delle famiglie e si erano attivati per portare coi propri mezzi i ragazzi a scuola.