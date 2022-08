Disabilità e sessualità, una mostra nel Palazzo della Cultura di S. Teresa - Tempostretto

Dall'1 al 4 settembre fumetti e illustrazioni con il fine di sensibilizzare sul tema

S. TERESA Il Comune di S. Teresa di Riva è tra gli enti che hanno concesso patrocinio all’evento nazionale Fundraising To Say ed ospiterà – nel Palazzo della Cultura Villa Crisafulli-Ragno dall’1 al 4 settembre 2022 – la mostra intitolata “Sensuability, Ti ha detto niente la mamma?” ideata da Armanda Salvucci, presidente dell’Associazione di promozione sociale NessunotocchiMario, con il fine di informare e sensibilizzare sul rapporto tra disabilità e sessualità.

Il progetto espositivo – giunto alla sua IV edizione – intende volutamente scardinare tabù e superare pregiudizi su un tema destinato ad assumere grande rilievo nel dibattito pubblico. Patrocinata da Comicon, la mostra è composta da fumetti e illustrazioni realizzati dagli artisti selezionati attraverso il concorso “Sensuability & Comics”. I pannelli espositivi sono opera invece del laboratorio di falegnameria a cui hanno partecipato i ragazzi assistiti dall’associazione Autismo Onlus di Nizza di Sicilia, partner della mostra.

Il Forum dei professionisti del dono

L’evento rientra nell’ambito di “Fundraising To Say – il Forum dei Professionisti del Dono” organizzato da ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser, dove tra l’altro Armanda Salvucci interverrà tra gli speaker (www.fundraisingtosay.it). Il sindaco e l’amministrazione comunale sono stati lieti di concedere il patrocinio al Forum e, grazie alla preziosa sinergia tra lo staff organizzativo di ASSIF, il vicesindaco Annalisa Miano (servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, volontariato, edilizia popolare, rapporti ecclesiastici) e l’assessore Ernesto Sigillo (sport, turismo, spettacolo, protezione civile), i partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia potranno visitare il territorio comunale, nonché prendere parte ad una delle giornate concomitanti del Romolo Folk Fest.

Fundraising To Say attende a Giardini Naxos i professionisti del Non Profit italiano, insieme a 40 speaker provenienti dal mondo della comunicazione, e gli ideatori di 16 workshop dedicati alla raccolta fondi, eventi ed esperienze di contaminazione con musica e arte come quello supportato dal Comune di S. Teresa di Riva. L’accesso alla mostra “Sensuability – Ti ha detto niente la mamma?” è libero.