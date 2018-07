Torregrotta, Ximone su crisi idrica: "Impegno costante per soluzione problema"

Non si sono fatte attendere le dichiarazioni del primo cittadino torrese, Corrado Ximone, in merito alla segnalazione di una lettrice, che spiegava di essere costretta a utilizzare le docce situate in spiaggia a causa del mancato rifornimento idrico nel suo appartamento. Il sindaco ha spiegato di aver già avviato le azioni necessarie a risolvere il problema, sinergicamente con gli uffici e gli organi comunali preposti.

"Stiamo provvedendo -ha dichiarato- con rifornimenti straordinari con l'autobotte comunale, dove possibile, per alleviare il disagio. L'Amministrazione comunale è impegnata con i suoi uffici e le risorse umane disponibili, anche esterne, nell'individuazione e nell'eliminazione di perdite di acqua e nelle attività conclusive per l'allaccio, da poco autorizzato, del pozzo di contrada Benefizio alla rete ACAVN".

A causare le criticità segnalate, ha poi aggiunto Ximone, una rete idrica vetusta e un'espansione urbanistica "a doppia velocità" che ha così generato "un totale scollamento tra un'intensa attività edificatoria ed un insufficiente sviluppo dal punto di vista infrastrutturale".

"Questo ritardo -dichiara ancora ximone- riguarda anche la rete idrica comunale che é causa di problemi ultradecennali di approvvigionamento, intollerabili specie nel periodo estivo. Quest'anno, tuttavia, i disagi sono stati di portata inferiore rispetto al precedente. Questo in virtù dei puntuali interventi effettuati con riparazioni varie sulla rete, di potenziamento dell'approvvigionamento dei serbatoi con sostituzione di pompe che già stanno garantendo la fornitura alla parte alta del paese ivi comprese le strutture ricettive che vi sono ospitate".

Il sindaco ha poi concluso dichiarando di aver risolto definitivamente le problematiche legate al plesso "Bucceri", più volte finite sotto i riflettori a causa di segnalazioni e denunce da parte dei lettori.