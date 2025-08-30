Discarica abusiva nel Patrì, la bomba ecologica vecchia di 2 anni

Alla fine del 2023 la scoperta delle sedioline, nello stesso posto, provenienti dal castello di Milazzo

Messina – L’ennesima discarica abusiva a cielo aperto è venuta alla luce nel torrente Patrì, in particolare nella zona tra le frazioni di Milici e Fantina, a ridosso della zona di competenza del Comune di Rodì Milici. Una vasta area ricoperta di rifiuti abbandonati tra i quali spiccano, come un colpo d’occhio colorato di verde, tantissime sedioline verdi, come quelle che ricoprono gli spalti degli stadi.

La scoperta nel 2023

Proprio le sedute verdi lasciano pochi dubbi: sono le stesse che sono state scoperte, nella identica area del torrente Patrì, alla fine del 2023 dalla dirigenza di Barcellona del Corpo Agro Forestale. Si trattava di un lotto di oltre mille sedioline delle quali si era scoperta anche la provenienza, ovvero dal castello del Comune di Milazzo, che le aveva sostituite tramite regolare appalto, sia per i lavori che per lo smaltimento. Scoperta, quella della fine del 2023, regolarmente portata all’attenzione di diverse forze dell’Ordine.

Discarica a cielo aperto

Ebbene a due anni di distanza l’ammasso di plastica e metalli è ancora nel greto del torrente e si somma ad altri nuovi rifiuti, creando il rischio di una potenziale bomba ecologica.

