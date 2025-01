Discarica di rifiuti dietro l’ospedale Piemonte

L'area tra via Carrubbara e via Simeto è flagellata dagli incivili. Un cittadino: "Cosa aspetta il Comune di Messina a installare le telecamere?"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Zona ospedale Piemonte (via Carrubara, via Simeto). La discarica cresce, la puzza pure e presto arriveranno anche più topi. Grazie “cittadini” che non pagate la spazzatura. Esorto il Comune di Messina a mettere più telecamere soprattutto in questa via martoriata da rifiuti ovunque. Noi cittadini puliti e onesti non ne possiamo più”.

