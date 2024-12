Messina. Rifiuti abbandonati nei pressi dell’ospedale Piemonte

Nella lotta agli incivili sono essenziali le videocamere. Non è giusto che i cittadini onesti paghino con la Tari il costo della maleducazione altrui

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Tra via Simeto e via Carrubbara (nei pressi dell’ospedale Piemonte N.d.r.) ogni giorno si forma una discarica. Ho chiesto al Comune l’installazione di una telecamera che riprendesse i “cittadini” dediti a lasciare di tutto, puntualmente, in quest’angolo. Ma nessuno ha mai risposto alla mia email. Chiedo attraverso questo giornale l’installazione di una telecamera che riprenda i famosi “cittadini”. Riusceremo a metterla l’anno nuovo? Non è giusto che i soliti cittadini paghino la tassa sui rifiuti e gli extra per pulire le discariche. Siamo stanchi, anzi stanchissimi”.