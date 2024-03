Discarica di suppellettili e rifiuti a due passi dal centro

La discarica è stata più volte risanata da MessinaServizi ma gli incivili ritornano puntualmente

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Arte della Stampa i residenti sono esasperati”.

Ci troviamo nei pressi del Collereale in una strada parallela alla via Piemonte che conduce a uno degli ingressi dell’omonimo ospedale. Comprendiamo l’esasperazione degli abitanti. Più volte in questo angolo di strada si sono create discariche di suppellettili, vecchi mobili e rifiuti, evidenziate puntualmente dal nostro giornale attraverso le foto dei lettori. Più volte MessinaServizi è intervenuta a risanare la zona senza riuscire a debellare l’insana abitudine di qualche incivile. Ma non bisogna arrendersi. Serve un’efficace azione sanzionataria anche attraverso l’uso di videocamere.