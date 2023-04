Discariche a cielo aperto, a Bordonaro c'è il falò dei mobili - Tempostretto

In aumento i suppellettili lasciati in varie zone. Messina Serivzi promette un intervento immediato con la polizia municipale

MESSINA – Il falò dei rifiuti continua. Era il 2 aprile quando pubblicavamo la segnalazione di un lettore: “C’è una discarica di suppellettili e inerti nei villaggi Sant’Annibale – Santo Bordonaro, in prossimità della parrocchia Madonna delle lacrime”. Da altre segnalazioni ci risulta che la discarica continua e si registra, in generale, un aumento dei mobili bruciati e lasciati in varie zone della città, con conseguente danno per l’ambiente. C’è chi si sposta per buttare i rifiuti, alimentando vere e proprie discariche a cielo aperto.

Un’altra discarica è sotto il ponte, sempre all’interno del rione Sant’Annibale, a Bordonaro. Sottolinea Mariagrazia Interdonato, presidente di Messina Servizi, che promette un intervento in tempi brevi: “L’abitudine è quella d’abbandonare i rifiuti e poi dargli fuoco. La polizia municipale sta facendo un lavoro egregio. Ci sono stati diversi blitz ma, di recente, abbiamo notato nuovamente un incremento d’abbandono d’ingombranti, come il mobilio. Il tutto si aggiunge al problema della raccolta differenziata che dai residenti non viene effettuata”.

