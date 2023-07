"Discariche a cielo aperto in via Bellinzona" - Tempostretto

Una lettrice: "Rifiuti di ogni tipo, insetti deiezioni e odori sgradevoli"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono numerose le denunce sollevate dai cittadini residenti nell’Area Nord di Messina, lungo la via Bellinzona e strade limitrofe ad essa, per la rituale presenza di modeste discariche a cielo aperto abusive costituite dall’ammassarsi di rifiuti da mobilio ed elettrodomestici di ogni tipo. Essi, pur non essendo identificati da codice europeo rifiuti, compromettono sia il regolare svolgimento di operazioni di scerbatura calendarizzate dell’amministrazione comunale, sia la sicurezza dei passanti”.

Continua la lettrice: “Compromettono infatti la libera fruizione di passeggio su suolo pubblico, oltre a rappresentare un concreto problema di natura sanitaria relativamente alla carenza di igiene rilevata dalla presenza di zanzare, blatte, ratti e insetti. Il tutto con conseguente diffusione di odori sgradevoli di urine, deiezioni canine e di altri animali da cortile”.

Nella foto mobili che deve ritirare, dopo che sono correttamente segnalati alla società, Messina Servizi.