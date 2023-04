Discariche abusive a ridosso del Parco dei Nebrodi, 4 denunce dei Cc - Tempostretto

Sigilli a due terreni tra Cesarò e San Teodoro dove c'erano rifiuti pericolosi

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, ai comandi del capitano Donatiello, a tutela del Parco dei Nebrodi, che con i suoi quasi 86 mila ettari è la più grande area naturale protetta della Sicilia.

E’ nel corso di questi servizi che i militari della stazione di Cesarò hanno scoperto due grosse aree private trasformate in discariche abusive, una da 70 mq ricadente nel comune, l’altra di 1510 metri quadri nella vicina San Teodoro. Entrambe non erano pavimentate, degradate, utilizzate come deposito di rifiuti speciali e non, pericolosi, senza autorizzazione e a cielo aperto.

Materiali ferrosi arrugginiti, pneumatici di varie misure, materiale di risulta edile, una parete murale presumibilmente in cemento, totalmente danneggiata e riversata sul terreno, materiale plastico di vario genere logorato dalle intemperie, cartelloni stradali, ceramiche, tegole, parti di veicoli e persino una cella frigorifera che sversava olii direttamente sul terreno. Insomma, c’era davvero di tutto nei due terreni, sequestrati.

Quattro le persone denunciate alla Procura di Catania, considerate responsabili, a vario titolo di raccolta illecita e deposito incontrollato di rifiuti.