Dissesto idrogeologico. Al via i lavori sul Torrente Mazzarrà

Poco più di 1 milione di euro per la messa in sicurezza del Torrente Mazzarrà, nell’ambito della mitigazione del dissesto idrogeologico

MAZZARRÀ SANT’ANDREA – Avviati i lavori per la messa in sicurezza del Torrente Mazzarrà, nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. Gli interventi, che rientrano nell’ambito della mitigazione del rischio idrogeologico, sono stati affidati all’impresa MI.CO. Srl con sede a Mussomeli.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare Sicilia 2014-2020, prevede un investimento complessivo di 1.070.608,34 euro inclusi gli oneri di sicurezza. Le prime operazioni includono la scrematura e il taglio della vegetazione spontanea presente nel letto del torrente e la rimozione dei materiali abbandonati. Inoltre, verranno effettuati rilievi plano-altimetrici per una valutazione precisa dell’area d’intervento. Su iniziativa del Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta, il progetto comprenderà anche la realizzazione di una condotta per lo scarico del depuratore.

«Questi lavori -dichiara Pietrafitta- sono di estrema importanza per garantire la sicurezza del territorio, specie alla luce di fenomeni atmosferici che, spesso, si rivelano violenti e pericolosi per la popolazione. La messa in sicurezza dei torrenti e la realizzazione della condotta di scarico ci daranno modo di mettere a regime un altro aspetto fondamentale dei punti programmatici della nostra amministrazione comunale, fin dal suo primo insediamento».