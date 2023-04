Distretto socio-sanitario D27: approvati 9 progetti da quasi 4 milioni di euro

In arrivo somme importanti nell’ambito del PNRR per il Distretto socio-sanitario D27 di cui Milazzo è comune capofila. I dettagli

MILAZZO – Ammontano a quasi 4 milioni di euro, le risorse del PNRR stanziate per 9 progetti che interesseranno il Distretto socio-sanitario D27 di cui il Comune di Milazzo è capofila. Ad annunciarlo è il Responsabile dell’Ufficio Piano, Filippo Santoro.

Nello specifico, i progetti approvati riguarderanno progetti legati al sociale, per famiglie e bambini in difficoltà, anziani non autosufficienti e sostegno alle persone con disabilità. Previsti progetti anche per l’housing temporaneo e stazioni di posta, ovvero la realizzazione di alloggi notturni per persone in stato di necessità e la fornitura di ulteriori servizi tra cui cure sanitarie, orientamento al lavoro e fornitura di pasti.

Soddisfatto il presidente del Distretto socio-sanitario D27 che, insieme al sindaco Pippo Midili, ha sottolineato l’importanza degli interventi per il settore sociale sul quale il distretto ha voluto investire.

Il sindaco di Milazzo, di concerto con l’assessore ai servizi sociali Pasquale Impellizzeri, ha commentato: «Questo processo si pone in linea con le restanti azioni realizzate dalla Cabina di Regia PNRR diretta dal dirigente Domenico Lombardo e proietta nuovi scenari per la promozione e la crescita dell’intero territorio mamertino anche nel quadro della rigenerazione urbana».