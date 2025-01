Dolcenera fa il pieno a piazza Italia e chiude “Reggio Città Natale”

L'assessore Romeo: "Il nostro grazie va alla cittadinanza e a tutti coloro che hanno contribuito a creare entusiasmo, a valorizzare la città e a renderla accogliente"

REGGIO CALABRIA – E’ stata l’artista Dolcenera la protagonista dell’ultima serata, promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, del programma “A riveder le stelle“, inserito nel calendario di “Reggio Città Natale“, che per più di un mese ha animato le piazze e le strade della città di Reggio Calabria durante il periodo natalizio.

Una piazza Italia gremita in ogni ordine e grado ha accompagnato l’ultimo degli eventi programmati congiuntamente dalle due amministrazioni guidate dal sindaco Giuseppe Falcomatà, chiudendo in bellezza il lunghissimo e variegato calendario di eventi natalizi.

Tanto entusiasmo ed energia, per l’artista pugliese, autrice di straordinari successi e protagonista della prossima stagione della nota trasmissione televisiva Pechino Express. Ad aprire la serata un’altra voce degna di nota, quella del cantautore reggino Lio, finalista all’ultima edizione del Festival di Castrocaro.

Prima del concerto il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il Consigliere delegato Filippo Quartuccio, insieme all’assessore comunale con delega alla programmazione Carmelo Romeo e al promoter Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento per conto della Città Metropolitana, hanno accolto i due artisti nella Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, proprio alle spalle del palco di piazza Italia. L’occasione è stata utile per consegnare a Dolcenera una pubblicazione sui Bronzi di Riace e sulle bellezze dell’area metropolitana di Reggio Calabria. “Reggio è una città bellissima – ha dichiarato l’artista – un pubblico caloroso ed accogliente, come tutta la città, dove torno sempre volentieri”.

“Siamo felici di aver accolto a Reggio l’esibizione di una importante artista come Dolcenera – hanno affermato a margine il sindaco Falcomatà ed il consigliere delegato Quartuccio. Piazza Italia gremita rappresenta un ulteriore messaggio di quanto la città abbia vissuto queste festività all’insegna della condivisione, riappropriandosi degli spazi pubblici in centro quanto in periferia. Il programma “A riveder le stelle” della Città Metropolitana è stato certamente un grande valore aggiunto. Ben sei serate, nei tre weekend natalizi, con l’appendice finale nel giorno dell’Epifania, che hanno animato la piazza più centrale della città, richiamando complessivamente migliaia di cittadini e turisti e valorizzando alcune espressioni importanti della cultura locale, della tradizione natalizia del Gospel, insieme con alcuni importanti artisti di fama nazionale”.

“Siamo soddisfatti del successo di questa iniziativa – hanno concluso – e come Città Metropolitana intendiamo proseguire su questa scia, costruendo un’offerta culturale sempre più ampia e variegata, nella città capoluogo così come nei Comuni del comprensorio. Sempre di più Reggio Calabria si afferma come una meta turistica che fa della cultura, dell’arte, della musica, degli strumenti in grado di valorizzare lo straordinario patrimonio naturalistico e storico che caratterizza la nostra terra. Anche il 2025 andrà in questa direzione. Stiamo già lavorando ai prossimi appuntamenti e siamo certi che saranno ulteriori occasioni di crescita culturale per il nostro territorio”.

“Il nostro grazie va alla cittadinanza e a tutti coloro che hanno contribuito a creare entusiasmo, a valorizzare la città e a renderla accogliente e pronta ad accogliere i tanti turisti che hanno scelto Reggio per trascorrere le festività natalizie”. Lo afferma in una nota l’Assessore comunale alla Programmazione Carmelo Romeo, al termine del programma degli eventi di “Reggio Città Natale”.

“Nel tracciare un bilancio – ha precisato l’assessore – vogliamo sottolineare il successo delle iniziative che sicuramente riproporremo. A cominciare dalle attività che hanno coinvolto i quartieri, permettendo a numerose associazioni di realizzare progetti legati alle peculiarità del territorio. Per la prima volta, per espressa volontà dell’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà, ogni ex circoscrizione ha avuto l’opportunità di mettere in campo le proprie idee e progettualità. Dopo anni di sacrifici, siamo riusciti a rigenerarle e questo esperimento lo ripeteremo nei prossimi mesi, magari già a partire dall’estate”.

“Tra gli eventi più significativi – ha aggiunto Romeo – non possiamo non menzionare la serata dell’accensione dell’albero in Piazza Duomo, che ha visto la partecipazione di centinaia di reggini in un clima di festa e condivisione. Quella serata ha rappresentato l’inizio simbolico di un Natale che ha fatto riscoprire alla cittadinanza il senso di comunità e di appartenenza. Un grande successo è stato anche lo spettacolo dei droni all’Arena dello Stretto, un evento unico che ha dato visibilità alla nostra città sulle prime pagine dei quotidiani e nei telegiornali nazionali, conferendo lustro a questa progettazione. Voglio sottolineare anche l’evento in Piazza De Nava, con la reunion dei dj reggini, che ha trasformato la piazza in un luogo di incontro e socialità. La partecipazione ordinata e composta ha dimostrato il forte senso di orgoglio cittadino. Vista la grande risposta della città, queste iniziative saranno sicuramente riproposte in futuro”.

Romeo ha poi sottolineato il successo del Capodanno Rai, definendolo “il fiore all’occhiello di questo periodo natalizio. Come Amministrazione comunale – ha detto – siamo stati felici che la Rai e Regione Calabria abbiano scelto Reggio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ci siamo impegnati con tutte le nostre forze e competenze, insieme alle nostre società e alla Polizia locale, per garantire che tutto si svolgesse in modo impeccabile. In questo contesto, è doveroso menzionare la proficua collaborazione con la Prefettura, la Questura e tutti coloro che hanno lavorato affinché l’evento si svolgesse in sicurezza, nonostante le migliaia di presenze in più sul nostro territorio. Il Capodanno Rai e gli eventi a Piazza De Nava sono esempi di sinergia virtuosa tra più enti, uniti con l’unico scopo del bene comune. Solo insieme possiamo fare la differenza”.

Infine, Romeo ha voluto evidenziare un aspetto fondamentale: “Tutte le iniziative di “Reggio Città Natale”, inclusi gli spettacoli nei quartieri, lo show dei droni e gli eventi clou, sono stati realizzati a costo zero per il bilancio comunale, grazie all’utilizzo esclusivo di fondi comunitari. Dopo mesi di interlocuzione con l’Agenzia di Coesione, abbiamo individuato soluzioni utili per utilizzare questi finanziamenti in modo virtuoso. I fondi sono stati spesi sul territorio, evitando che tornassero a Bruxelles, e hanno generato un indotto economico significativo per le attività commerciali, le strutture ricettive e i ristoranti locali che hanno beneficiato dell’afflusso di presenze aggiuntive per un mese intero”.