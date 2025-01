Il concerto di Dolcenera in piazza Italia chiude “Reggio Città Natale”

Il concerto con ingresso gratuito, sarà preceduto dall’esibizione di Lio, il cantautore reggino finalista a Castrocaro

REGGIO CALABRIA – Questa sera, alle 19, grande evento di chiusura a piazza Italia, dove arriverà l’atteso live della cantante Dolcenera con la sua band, il cui concerto era stato rinviato nei giorni scorsi per un forte stato influenzale della stessa artista. Il concerto sarà preceduto dall’esibizione di Lio, il cantautore reggino finalista a Castrocaro.

Dolcenera, pseudonimo di Emanuela Trane, è nata il 16 maggio 1977 a Galatina, in Puglia. Fin da bambina ha mostrato una grande passione per la musica, studiando pianoforte, clarinetto e canto. A soli 14 anni ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi dal vivo. La sua carriera musicale ha avuto una svolta nel 2003, quando ha vinto la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Siamo tutti là fuori”. Negli anni Dolcenera ha pubblicato numerosi album di successo e ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, ottenendo una lunga serie di riconoscimenti e premi importanti. Oltre alla musica, Dolcenera ha esplorato anche il mondo del cinema e della televisione, dimostrando la sua versatilità artistica. Nel 2016 è stata coach del talent show “The Voice of Italy”. Con la sua voce unica e il suo stile inconfondibile, Dolcenera continua a conquistare il pubblico italiano e internazionale, confermandosi come una delle artiste più amate e apprezzate del panorama musicale contemporaneo.

L’accesso al live di piazza Italia sarà naturalmente libero e gratuito, a suggellare il successo del cartellone “A riveder le stelle”, inserito all’interno del programma di Reggio Città Natale, che da più di un mese ormai illumina la città dello Stretto, in centro come in periferia, con decine di iniziative culturali