San Filippo del Mela. Si aderisce al progetto politico di Calderone

Nuovi assetti politici, nel comune di San Filippo del Mela. Consiglieri e membri della giunta aderiranno, infatti, al progetto politico del deputato regionale Tommaso Calderone che fungerà da referente. Domani, alle 10.30 presso il palazzo municipale, conferenza di presentazione del progetto a cui aderiranno i consiglieri Francesco Iarrera, Teresa Artale, Nunziatina Calderone, Katia Bisbano, Giuseppe De Mariano, l’assessore Angela Pizzurro e il vice sindaco Antonella Di Maio.

“L’odierno scenario politico è mutevole –Dichiara Calderone– Oggi, più che nel passato, è richiesta una sintesi politica che rilanci una partecipazione civica concreta. Una partecipazione che si realizza mediante l’unione di forze che, se pur provenienti da esperienze diverse, porta a un insieme di competenze spendibili sul territorio per il bene della nostra comunità. Il mio auspicio –conclude– è che attraverso un percorso di politica partecipata, rivolta alla cittadinanza, ci possano essere i presupposti per creare un laboratorio di idee e progetti in ambito politico, economico e culturale, che diano lustro al territorio”.