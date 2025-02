Domenica forti temporali colpiranno la Sicilia, attenzione all’area dello Stretto

Questi fenomeni temporaleschi, risalendo dal Canale verso nord-nord/est, potranno spingersi in direzione dell’entroterra siciliano

METEO – L’Italia, ed in modo particolare la Sicilia e la Sardegna, continuano ad essere interessate dalla risalita di calde ma umide correnti sciroccali, richiamate da una depressione, in fase di sviluppo ad ovest della Sicilia. Questa circolazione depressionaria non riuscirà a muoversi verso levante, essendo ostacolata ad est da un possente anticiclone di blocco, con massimi di pressione molto alti, fino a 1053 hPa sulla Russia europea.

Questo minimo, supportato in quota da un intenso nucleo di vorticità positiva, con valori molto elevati fra Canale di Sardegna e Canale di Sicilia, domani stazionerà sul Canale di Sicilia, apportando condizioni di maltempo, con piogge, temporali, in gran parte della Sicilia, ove sono attesi fenomeni anche di forte intensità. Sull’ampio settore caldo pre-frontale di questa depressione si nota una vasta “warm conveyor belt” di tipo “reaward”, che dalla Tunisia e dai deserti della Libia occidentale risale in direzione del Canale di Sicilia, si instabilizzerà, a contatto con il fronte freddo nei bassi strati, generando continui sistemi temporaleschi.

Tale depressione, convogliando verso il Sud, ed in modo particolare la Sicilia, intensi e umidi venti di scirocco che dal tratto di mare ad ovest di Creta e dalle coste del Peloponneso si dipaneranno molto velocemente in direzione delle coste della Sicilia orientale e della Calabria ionica. Al “forcing” di natura orografica, creato da Iblei, Etna, Peloritani, che produrrà le prime precipitazioni sulla Sicilia orientale e bassa Calabria ionica, si sommeranno gli effetti del significativo “forcing” dinamico in quota, prodotto dalla stessa circolazione ciclonica.

Questa azione “forzante” congiunta innescherà una forte attività convettiva sul Canale di Sicilia, che favorirà lo sviluppo di diverse celle temporalesche e sistemi temporaleschi alla mesoscala, anche ben organizzati. Nella maggior parte dei casi i temporali più intensi, all’interno di un “warm conveyor belt”, di tipo “reaward”, si sviluppano nell’area dove quest’ultimo interagisce con il fronte freddo, anche se dentro il flusso caldo e umido possono presentarsi delle linee di confluenza pre-frontali venti (in genere capita dentro i settori pre-frontali di avere delle linee di confluenza fra venti da SE e da S-SO al suolo) capaci di generare forte instabilità, dando vita ad intensi temporali, associati a vere e proprie squall line pre-frontali o v-shaped storm.

Attenzione al rischio nubifragi domenica 9 febbraio

Purtroppo, nel corso della giornata di domani, questa fascia molto instabile evolverà lentamente verso levante, favorendo lo sviluppo di grossi sistemi convettivi a mesoscala pronti ad approcciare le coste del basso trapanese, entroterra palermitano e agrigentino, causando forti rovesci e veri e propri nubifragi, contraddistinti da elevati indici di rain/rate, attività elettrica e forti raffiche di vento. Quindi in grado di produrre notevoli criticità di carattere idraulico e idrogeologico sui territori direttamente interessati, con rischio di esondazioni di corsi d’acqua.

Tali fenomeni temporaleschi, risalendo dal Canale verso nord-nord/est, potranno spingersi in direzione dell’entroterra siciliano, arrivando a traboccare sul palermitano e sull’ennese e nisseno, scaricando importanti quantitativi di acqua in tempi molto ristretti. Nel pomeriggio e in serata il fronte temporalesco si sposterà verso la Sicilia orientale, interessando ragusano, siracusano, catanese, e per finire pure il messinese, dove in serata risaliranno dei temporali, che potrebbero spingersi fino alla bocca sud dello Stretto di Messina. Solo attraverso il now/casting sarà possibile capire se le celle temporalesche più cattive di questo sistema temporalesco organizzato potranno fare ingresso pure nello Stretto, interessando parte del capoluogo peloritano (dove i suoli sono saturi e pochi mm di pioggia farebbero altri danni). Al momento la simulazione dei modelli vede l’area dello Stretto di Messina esclusa da questo peggioramento di carattere temporalesco.

Domani sopra la Sicilia affluirà aria secchissima dalla stratosfera: perché questa genererà forti temporali?

Domani attorno il Canale di Sicilia assisteremo ad un abbassamento dello spessore della troposfera, causa l’azione di questa depressione in quota che determina condizioni di spiccata instabilità “baroclina”, con la stabilità statica che diminuisce nella parte inferiore dell’anomalia. In pratica domani la tropopausa tende ad abbassarsi fino a far intrufolare aria secca stabilmente statica, con alti valori “vorticità potenziale isoentropica” di origine stratosferica nella troposfera sottostante.

In questo caso la sovrapposizione di aria secca e vorticosa stratosferica, con alti valori di “vorticità potenziale isoentropica”, sopra le masse d’aria umide come quelle che vanno a confluire in una depressione, genera una veloce destabilizzazione della colonna d’aria per il notevole “gradiente igrometrico verticale”, agevolando la formazione di imponenti sistemi nuvolosi cumuliformi che possono dare la stura a forti piogge e temporali anche intensi. In tali contesti, con scorrimenti di aria stratosferica molto secca nell’alta troposfera, si possono originare delle fasi di forte maltempo che possono dare luogo anche ad insidiosi sistemi temporaleschi autorigeneranti, capaci di scaricare in poche ore precipitazioni di carattere torrenziale.