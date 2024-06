Donare sangue è un gesto “semplice ma fondamentale”: l’appello alla cittadinanza

Oggi l'iniziativa congiunta di Aou G. Martino e Ircss Bonino-Pulejo, domani la donazione al Piemonte insieme all'Avis. E chi dona può chiedere lo sconto Tari

MESSINA – Messina si muove per la donazione di sangue, proprio nelle ore in cui si celebra la giornata mondiale del donatore, che si celebra appunto il 14 giugno. Stamattina all’Uoc di Medicina trasfusionale del policlinico G. Martino, dipartimento diretto dalla professoressa Eugenia Quartarone, è stata promossa una giornata speciale di donazione che ha coinvolto i vertici dell’azienda e la direzione del Centro neurolesi Bonino Pulejo. Un evento a cui seguirà un altro importante appuntamento, in programma domattina, 15 giugno, dalle 8 alle 12 all’ospedale Piemonte, dove l’Irccs e l’Avis Messina saranno protagonisti di una campagna per la raccolta di sangue e la sensibilizzazione sul tema.

All’evento di stamattina, intanto, sono stati presenti i manager di policlinico e Ircss, Giorgio Giulio Santonocito e Maurizio Lanza, insieme al direttore amministrativo dell’Aou G. Martino Elvira Amata, al direttore sanitario Giuseppe Murolo e al direttore dell’Uoc Anestesia e Rianimazione Salvatore Leonardi. L’iniziativa punta a sensibilizzare sul tema della donazione di sangue anche all’interno dei due ospedali, tra i dipendenti, oltre a mettere su un altre tassello nella sinergica collaborazione tra l’azienda ospedaliera universitaria e l’istituto neurolesi.

“Donare è un gesto semplice ma fondamentale”

Santonocito ha spiegato che “donare sangue è un gesto semplice che non richiede molto tempo, ma che ha un valore inestimabile. Questa iniziativa è una delle tante che intendiamo promuovere per alimentare una maggiore consapevolezza nella popolazione rispetto all’importanza di questa tematica”. E così Lanza: “Donare è un atto fondamentale e donare sangue è ancora più bello. La cultura della donazione è nel DNA dell’Istituto Bonino Pulejo e siamo felici oggi di condividere con l’Azienda Ospedaliera Universitaria questa iniziativa di cui siamo orgogliosi. Vogliamo lavorare insieme per sopperire alla carenza di sangue del nostro territorio”.

Poi la dottoressa Quartarone: “Non possiamo che essere grati per la sensibilità dimostrata, ma soprattutto perché tali occasioni ci consentono di accendere i riflettori sul tema della donazione. Come Ospedale ogni giorno dobbiamo garantire sangue per gli interventi chirurgici, ma essere pronti anche in caso di incidenti, o per assicurare la disponibilità per i pazienti cronici, talassemici, ma anche pazienti pediatrici/neonatali o per chi ha una patologia oncologica. Il sangue è prezioso per tutti e rinnoviamo il nostro invito a donare”.

Chi può donare e l’esenzione Tari

A donare sangue ed emocomponenti possono essere tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, pesi più di 50 chili e sia in buone condizione di salute. Tanto nei due ospedali quanto all’Avis, prima si effettuerà un prelievo di pre-donazione, con cui sarà data l’idoneità alla donazione. E c’è un’altra componente da non sottovalutare. Per il secondo anno consecutivo il comune di Messina ha approvato tra le esenzioni per la Tari anche la scontistica per chi ha donato almeno due volte nell’arco di un anno. La documentazione si presenta via Pec all’indirizzo protollo@pec.comue.messina.it e dovrà essere inviata entro il 30 giugno.