Messina. Tari scontata per chi dona il sangue almeno due volte l’anno

Per chi ha fatto domanda un contributo solidaristico

“Abbiamo completato l’emissione del saldo Tari per l’anno 2023 con l’invio delle bollette per coloro che hanno effettuato la donazione del sangue nell’anno 2022, presentato la domanda entro il 30 giugno del 2023 ed erano alla stessa data in regola con i pagamenti dei tributi”.

L’assessore Roberto Cicala sottolinea che “i beneficiari sono stati 350 e 325 di loro hanno ricevuto una bolletta “a credito”, con la dicitura “Non c’è niente da pagare”. L’importo a credito verrà stornato nella bolletta di acconto per l’anno 2024 in scadenza prima rata il 30 giugno 2024″.

Anche nel 2024

“La misura sarà ripresentata anche nel 2024 con le stesse condizioni dell’anno 2023, per chi ha donato per almeno due volte nell’anno solare 2023. A breve uscirà il bando per la presentazione della domanda in modalità digitale, tramite Spid o Carta identità elettronica. Il nostro impegno sarà quello di inserire il contributo per i beneficiari, già nella bolletta di acconto dell’anno 2024”.

Questo un fac simile della bollette inviate per mail ai contribuenti che hanno avuto un contributo maggiore dell’importo del saldo finale e pertanto si trovano a credito.