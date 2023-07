Donna di 40 anni si perde a Filicudi: recuperata dall'elisoccorso, assistito dai Vigili del fuoco - Tempostretto

Era stata la stessa donna a lanciare l'allarme, chiamando i carabinieri di Stromboli

ISOLE EOLIE – E’ stata recuperata dall’elisoccorso la donna di circa 40 anni che si era persa nell’isola di Filicudi ed aveva lanciato l’allarme con una telefonata ai carabinieri di Stromboli. Immediato l’intervento. I militari dell’Arma hanno subito allertato la sala operativa del Comando di Messina dei Vigili del fuoco per la ricerca della donna (B. M.), che risulta ferita. Alle 10, si era anche alzato in volo l’elicottero AW 139 “VF 145” in servizio presso il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania per la ricerca ed eventuali soccorsi alla donna, che sono stati poi eseguiti dall’elisoccorso con l’assistenza dei Vdf.