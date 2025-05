Dopo lo stop per il maltempo, domenica la Festa di Sant’Annibale con la processione

Il 18 maggio si svolgerà l'evento religioso tanto atteso. Ecco il programma

MESSINA – Niente da fare venerdì per la tanto attesa Festa di Sant’Annibale a Messina. Troppa pioggia. Così dopo la solenne messa di venerdì, con al centro la Basilica di Sant’Antonio, la processione è stata spostata domenica 18 maggio. Per una volta, si festeggia il Santo in due giorni momenti differenti.

Domenica, subito dopo la consueta messa delle 18, sulla via Santa Cecilia ci sarà la “Benedizione delle gardenie” a ricordo del miracolo compiuto da Sant’Annibale a un fioraio della città e inizio della processione del Santo, alle 19.15, con il busto reliquiario contenente le reliquie di una “massa cordis” del suo corpo, per le vie Cesare Battisti, Nicola Fabrizi, Santuario Madonna del Carmine, Antonio Martino, Piazza del Popolo, Chiesa Spirito Santo dove i ragazzi intoneranno un inno sulla scalinata della Chiesa, Antonio Martino, Piazza Annibale di Francia, Santa Cecilia.

Due soste speciali nel segno di Sant’Annibale

Durante le messe della mattina del 16 maggio saranno distribuite le Gardenie davanti al Santuario. Mentre sotto i portici di Piazza del Popolo distribuzione del “Pane Di Francia”. Nel percorso sono previste due soste del corteo religioso davanti alla chiesa del Carmine, dove è custodito il registro di battesimo di Sant’Annibale, e nel piazzale della chiesa dello Spirito Santo, dove padre Annibale è stato ordinato sacerdote. E lì è previsto un momento di preghiera e i canti dei bambini. Rientro con il Tedeum di ringraziamento e spettacolo pirotecnico.

Infine domenica 1° giugno alle ore 12 omaggio floreale dell’amministrazione comunale di Messina al Monumento di Sant’Annibale, mentre dalle ore 21 si svolgerà la VI Edizione della “Notte dei Santuari”, evento nazionale in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. Veglia di preghiera, concerto e cultura, sino alle ore 23,30.