Dopo un lungo stop torna la festa di Spadafora. Cambia la viabilità

Dopo un lungo stop dovuto alla pandemia da covid-19 a Spadafora torna la tanto attesa festa dedicata al santo patrono. I dettagli

SPADAFORA – Era tanto attesa e adesso, dopo un lungo stop dovuto alla diffusione del covid-19 a Spadafora torna la tanto attesa festa dedicata a San Giuseppe, patrono del comune messinese.

I festeggiamenti sono già iniziati lo scorso giovedì 14 luglio e si protrarranno, come da tradizione, sino a domenica 17 luglio.

Per l’occasione presso il lungomare di Spadafora, da Via Roma sino al confine con Venetico, saranno presenti stand artigianali e spazi ludici dedicati a giovanissimi e adulti.

Previsti cambiamenti alla viabilità

Previsti anche alcuni cambiamenti alla viabilità, annunciati sui social dallo stesso sindaco Tania Venuto: «Per agevolare la viabilità sono stati cambiati reciprocamente i sensi unici di marcia della via Acquavena e della via Roma da domani mercoledì 13 luglio alle ore 18.00 -scrive il sindaco- Infatti la via Acquavena sarà percorribile scendendo dalla via Nazionale verso via lungomare con obbligo di svoltare a destra e la via Roma sarà percorribile a senso unico a salire dalla via Lungomare verso la via Nazionale».

I festeggiamenti si concluderanno domenica 17 luglio, con la celebrazione della messa in onore del santo patrono alle 18.00 a cui seguirà una processione per le vie del paese. Alle 22.00 invece i tradizionali giochi pirotecnici.