Doppietta Swimblu alle regionali di fondo con Di Mario e Perdichizzi

Le due nuotatrici hanno vinto l'oro e l'argento nella 5km che assegnava il titolo regionale nella categoria Assolute a Comiso

COMISO – Protagoniste alla Piscina del Sole di Comiso le società messinesi Swimblu e Unime che hanno riportato titoli, medaglie e un buon piazzamento nella classifica di società. Le gare in programma sabato mattina erano i 3km per i nuotatori della categoria Ragazzi e Ragazze mentre dai Juniores in su si gareggiava sui 5 km.

Trasferiti in vasca da 50 metri, come quella di Comiso, per gli atleti che hanno affrontato la gara più lungo significava nuotare cento vasche. Una distanza che Giorgia Di Mario della Swimblu ha coperto in 1h02’26”, alle sue spalle la compagna Sofia Perdichizzi a poco meno di un minuto e trenta secondi. Le due Cadette hanno così ottenuto il titolo di campionessa regionale e vice nella 5km Assolute (il titolo per Cadette e Seniores era unico).

La prestazione di Giorgia Di Mario, ha spiegato Nino Fazio responsabile regionale del settore Fondo, è il quarto tempo assoluto nuotato in Sicilia dopo Sortino 1h02’12”, Piccione 1h02′.’13” e Ficili 1h02’18”. La Swimblu inoltre ha piazzato a punti Davide Da Gaetano e Francesco Tuttocuore tra i Ragazzi I-II anno nella 3km, Salvatore Calderone tra i Ragazzi III anno sempre sui 3000 metri, Aurelio Pandolfo e Andrea Messina a punti nella 5km Juniores maschile e Antonino Cafarelli quinto, ma terzo tra i Cadetti, nella 5km Assoluti maschile.

Unime terza società in Sicilia, Swimblu quarta

Quarto posto per la Swimblu con 47 punti ottenuti, meglio hanno fatto solo Mimmo Ferrito (196), La Fenice (118) e Unime (90). Proprio gli universitari hanno ottenuto un oro con Alessandro Barbaro nella 3km tra i Ragazzi III anno, a cui si è aggiunto l’argento di Cristian Molonia nella 3km Ragazzi I-II anno e i bronzi di Gabriele Molonia nella 5km Juniores e Anita Delia nella 3 km Ragazze. Alcuni di questi atleti, categoria Ragazzi sui 3km e Juniores sui 5 km, avranno la possibilità di gareggiare ai campionati italiani di fondo in programma l’11 e il 12 marzo. Bisognerà attendere i campionati regionali di tutta Italia e stilare le graduatorie. I primi 30 tempi per anno di nascita saranno qualificati.

