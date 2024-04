Doppio binario, incontro tecnico ad Alì Terme tra Comune e Rfi sulle criticità del progetto

Impegno a trovare soluzioni condivise per mitigare l'impatto sul territorio

Si è tenuto nell’aula consiliare del Comune di Alì Terme, un incontro tecnico tra Italferr, Rfi, l’amministrazione comunale e gli imprenditori dell’area Artigianale. L’obiettivo era quello di approfondire le problematiche emerse nel corso del consiglio comunale del 2 aprile in merito alla richiesta di variante al progetto definitivo del raddoppio ferroviario.

L’incontro, durato diverse ore, si è svolto in un clima di proficua collaborazione tra le parti. I tecnici e i responsabili di Italferr ed Rfi hanno ascoltato le preoccupazioni dell’amministrazione comunale e degli imprenditori e si sono impegnati a trovare soluzioni condivise che possano mitigare al meglio l’impatto del raddoppio ferroviario sul territorio.

In particolare, sono state analizzate le problematiche relative alla viabilità, allo spostamento della condotta idrica e all’impatto complessivo del progetto sul territorio. Italferr ed Rfi hanno garantito la loro disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale per trovare soluzioni che possano soddisfare le esigenze di tutte le parti. Il presidente del Consiglio Nino Muscarello e i componenti della commissione Rfi, acquisiti i necessari chiarimenti, saranno in grado di esprimere il loro parere sulla variante al progetto nel corso del prossimo consiglio comunale.

L’incontro rappresenta un passo importante verso la risoluzione delle criticità del progetto di raddoppio ferroviario ad Alì Terme. L’impegno di Italferr, Rfi e dell’Amministrazione comunale a trovare soluzioni condivise lascia ben sperare.