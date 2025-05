Doppio impegno per il Ct Vela Messina nel weekend

Domenica la formazione femminile in trasferta in B1 a Montecatini Terme, serie C maschile in casa contro il Ct Palermo

MESSINA – Due appuntamenti importanti in calendario domenica 18 maggio per il Circolo del Tennis e della Vela. Nel campionato di tennis a squadre femminile di B1, le ragazze del capitano Gino Visalli saranno di scena a Montecatini Terme per affrontare la formazione toscana, seconda in classifica con 4 punti all’attivo, alle spalle della lepre San Giorgio del Sannio.

Il Ct Vela, nelle prime tre giornate, ha ottenuto tre pareggi, rispettivamente contro Tc Baratoff, Santa Margherita Ligure e Plebiscito Padova. Le peloritane saranno presenti sui campi in terra rossa di Montecatini con la rumena Maria Toma, le sorelle Fabrizia e Teresa Cambria e Giuliana Giardina.

Il programma della quarta giornata (domenica 18 maggio, ore 10): Sc Montecatini-Ct Vela; Tc Baratoff-Virtus Bologna; Plebiscito Padova-Santa Margherita Ligure. Riposa: San Giorgio del Sannio.

Classifica: San Giorgio del Sannio 9; Sc Montecatini 4; Ct Vela 3; Plebiscito Padova e Tc Baratoff 2; Virtus Bologna e Santa Margherita Ligure 1.

Per la serie C maschile ritorno della finale

Sui campi di viale della Libertà, invece, sempre domenica 18 maggio (a partire dalle 10) si disputerà l’incontro di ritorno di una delle due finali regionali del playoff del campionato di Serie C maschile. Il Ct Vela ospiterà il Ct Palermo, forte del successo per 4 a 2 ottenuto domenica scorsa in trasferta. Ai ragazzi guidati dal capitano Antonio Famà sarà sufficiente, quindi, un pari per accedere al tabellone nazionale per la promozione in B2 (l’altro confronto vedrà di fronte il Tc Fiumefreddo e il Tc Sciacca). A Palermo, a ottenere i quattro successi, sono stati Fabio Varsalona, Gabriele Bombara, Enrico Briguglio e il doppio formato da Bombara e Varsalona.

