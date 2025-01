Dosi di hashish e marijuana nascoste in auto e a casa: due arresti diversi in poche ore

La polizia ha fermato un 24enne che aveva nascosto la sostanza sotto al sedile e un 20enne mentre passeggiava in bici. Perquisiti anche i domicili

MESSINA – Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi antidroga predisposti a Messina dal questore Annino Gargano, hanno arrestato due giovani in due distinte operazioni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un messinese di 24 anni e di un cittadino di nazionalità rumena di 20, entrambi già con precedenti specifici.

Il 24enne era stato inizialmente sottoposto a controllo mentre transitava dal viale Europa a bordo della propria auto. Sotto al sedile anteriore i poliziotti hanno trovato 18 grammi di marijuana allo stato erbaceo, suddivisa in 3 involucri, e un panetto di hashish di circa 100 grami. Gli agenti si sono poi spostati a casa del messinese per una perquisizione domiciliare che ha consentito il sequestro di altri 88 grammi di marijuana e 124 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento. L’uomo è sottoposto agli arresti domiciliari.

L’altro arresto, invece, è avvenuto in via Nino Bixio. Il 20enne è stato fermato mentre transitava a bordo di una bici elettrica. Su di sé è stato trova un pacchetto di sigarette con all’interno 4 involucri che nascondevano 5 grammi di marijuana. A casa, invece, sono stati trovati 92 grammi di una sostanza derivata dalla canapa indiana. La droga era conservata in dei barattoli nella camera da letto del ventenne ed è stata sequestrata insieme a due bilancini, un coltello e 455 euro ritenuti provento di spaccio. Anche il 20enne è agli arresti domiciliari.