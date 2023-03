Dosso “a metà” in Via Garibaldi: torna di fronte a Palazzo Zanca ma solo lato mare - Tempostretto

Davanti al Comune torna il passaggio pedonale rialzato dopo parecchi mesi, ma (almeno finora) soltanto sulla carreggiata lato mare

MESSINA – In Via Garibaldi, di fronte a Palazzo Zanca, tornano i dossi per proteggere i pedoni dall’alta velocità delle auto. Ma ne torna, almeno per ora, soltanto una parte. Si tratta del dosso sulla corsia lato mare, che ha ripreso il proprio posto dopo diversi mesi e che, si presume, sarà nuovamente tolto poi in vista della manifestazione della Vara del prossimo 15 agosto.

Intanto, però, svolgerà un ruolo fondamentale su un rettilineo in cui auto e moto solitamente sfrecciano, sfidando limiti di velocità e controlli, rischiando anche di far male a qualcuno. I dossi artificiali sono stati a lungo contestati nel corso degli ultimi anni e dopo la Vara della scorsa estate non erano stati più sistemati. Ora, a poche settimane dal ritorno dei croceristi, che sbarcheranno proprio lì, a Largo Minutoli, ne torna almeno la prima metà. In attesa dell’altra parte, potrebbero esserne disposti altri in altri tratti della Via Garibaldi.