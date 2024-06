“Dove voto?” Così gli elettori messinesi possono conoscere la propria sezione

Basta inserire il proprio codice fiscale per avere in tempo reale l’individuazione della sezione dove recarsi a votare

“Nella versione di questa tornata elettorale europea abbiamo aggiunto anche il navigatore Gps che guida l’elettore dalla posizione in cui si trova fino all’indirizzo della sezione dove recarsi a votare. Inoltre è visionabile la mappa di tutte le sezioni elettorali della città e la loro posizione. Alla piattaforma è possibile accedere anche da telefono cellulare”, evidenzia il sindaco Federico Basile insieme agli assessori al ramo Roberto Cicala per l’Informatizzazione e Digitalizzazione e Massimiliano Minutoli per i Servizi al cittadino.

“L’obiettivo è offrire servizi sempre più innovativi alla cittadinanza ed evitare al tempo stesso eventuali disagi in occasione di consultazioni elettorali”, concludono il sindaco e i due assessori.