“Doveva essere l’ultima”, gli studenti di Messina uniti per Sara Campanella VIDEO e FOTO

Hanno affollato la galleria Vittorio Emanuele con striscioni e cartelli in ricordo della giovane uccisa ieri sul viale Gazzi

MESSINA – Tantissimi studenti, donne e uomini, hanno voluto partecipare al corteo organizzato per Sara Campanella, a 24 ore dall’omicidio di viale Gazzi. La Galleria Vittorio Emanuele, affollatissima, si è animata di cartelli e striscioni con messaggi forti contro i femminicidi e la cultura patriarcale, gli stessi che per mesi sono stati lanciati dopo altri omicidi simili, come i casi di Lorena Quaranta e di Giulia Cecchettin. L’iniziativa porta già nel titolo uno di questi messaggi: “Doveva essere l’ultima”. A organizzarla sono stati Udu, Non una di meno e Rete degli studenti di Messina, che hanno lanciato l’appello nelle scorse ore.