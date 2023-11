Il giudice del Tribunale di Messina ha confermato per lui i domiciliari

Stava passeggiando per il centro di Giardini Naxos col suo cane al guinzaglio. Appena ha visto i carabinieri ha cambiato direzione. Il motivo è che l’uomo, un 39enne, era ai domiciliari per reati in tema di stupefacenti.

E’ stato quindi raggiunto e arrestato per il reato di evasione. “Sono dovuto uscire per portare il cane a fare i bisogni” – ha detto. Il giudice del Tribunale di Messina ha confermato per lui i domiciliari.