Dovrebbe essere ai domiciliari, ma a casa non c’è: arrestato un 49enne

E i carabinieri hanno arrestato anche un 43enne per furto

MESSINA – Due persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Villafranca Tirrena e di quella di Messina Giostra. Il primo, un 49enne, avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari ma in diversi controlli non è stato trovato a casa. Così è stato condotto in carcere. Il secondo, invece, è un 43enne che è stato condannato a 10 mesi di reclusione per furto, e li sconterà ai domiciliari.

Proseguono, inoltre, i controlli di strade e luoghi di movida, su tutto il territorio. I carabinieri, muniti di etilometro, hanno controllato oltre 80 persone e 40 veicoli, contestando diverse violazioni al codice della strada. Tra queste, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica.