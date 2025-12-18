Dal Ponte ai Centri in Albania l’allergia del centrodestra alle regole

Fa parte del Dna del governo Meloni la tendenza alla forzatura politica. Nel caso della grande opera, la Corte dei conti ha solo confermato contraddizioni evidenti

di Marco Olivieri

La forzatura politica è la cifra stilistica del centrodestra al governo. E non è un caso isolato. Ma rientra nella tendenza mondiale delle destre a dare priorità all’investitura popolare, al voto, piuttosto che alle regole alla base dell’ordinamento democratico. Così si può persino trovare un filo comune tra l’operazione ponte sullo Stretto e i famigerati Centri in Albania per i migranti, voluti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il punto di contatto è appunto nell’allergia alle regole. Nell’audace forzatura per piegare l’esistente alla propria volontà politica.

Nel caso del ponte, la Corte dei conti ha solo confermato, con la bocciatura della delibera Cipess e della convenzione con la società Stretto di Messina, un serie di contraddizioni evidenti. Dalla “perplessità” in riferimento all’articolo 72 della direttiva europea 2014/24/UE, che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di validità, all’incertezza sul costo complessivo dell’opera. Non a caso, con il giurista Nicola Bozzo, su questo giornale, abbiamo sviscerato numerosi temi che hanno trovato riscontro nella valutazione della magistratura contabile. In primis la riesumazione del vecchio contratto senza una nuova gara d’appalto. Un vero e proprio punto di non ritorno.

E ancora: le modifiche apportate ai contratti originari risultano sostanziali, al punto da configurare le condizioni che “avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione”. Tra queste modifiche, si evidenziano il cambio radicale nelle modalità di finanziamento, passato da un modello con il 60% di risorse da reperire sui mercati internazionali, senza garanzia dello Stato, a un modello finanziato integralmente su risorse pubbliche. E in più le novità negli indici di aggiornamento del corrispettivo del contraente generale e la riduzione della quota di prefinanziamento a carico del contraente generale, passata dal 15% proposto in gara fino a un limite del 5%.

La mancata nuova competizione e il nodo dei costi del ponte

Da qui la necessità di una nuova competizione concorrenziale. Inoltre, l’amministrazione “non ha fornito la documentazione necessaria per dimostrare che l’aggiornamento dei costi non avesse superato il limite del 50% previsto dalla stessa direttiva, al di sopra del quale una gara diventa obbligatoria”.

L’onnipotenza politica anelata dal centrodestra e la necessità di ripensare il sud

“Nella fretta di intestarsi la più grande infrastruttura del Paese, il vicepresidente del Consiglio Salvini ha trascurato tempi e modi. Soprattutto ha trasformato un’opera concepita per essere realizzata con fondi privati, e una partecipazione pubblica, in una a totale carico della finanza pubblica, senza una seria analisi dei costi”, osserva la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino.

Ma c’è qualcosa di più profondo nel comportamento di chi governa: un desiderio d’onnipotenza politica intollerante verso qualunque limite. In questo contesto, i pronunciamenti della Corte dei conti rappresentano un bagno di realtà. Ora si attendono le prossime mosse, mentre domina l’argomento del definanziamento dell’opera. E il vero tema dovrebbe essere ripensare il sud e le sue infrastrutture in un’ottica di cambiamento rispettosa delle regole democratiche. E dei principi di civiltà giuridica.

Articoli correlati