Incendio a Scaletta Zanclea, anziana di 94anni salvata dalle fiamme

L'intervento tempestivo di parenti, carabinieri e Vigili del fuoco scongiura la tragedia. La 94enne trasportata in ospedale

SCALETTA ZANCLEA – Momenti di paura e apprensione oggi pomeriggio a Scaletta Zanclea dove un’abitazione, in via Roma, è stata teatro di un violento incendio che ha messo a rischio la vita di un’anziana donna di 94 anni. Il tempestivo intervento dei parenti ha permesso di tirarla fuori dalle fiamme e metterla in salvo, in braccio. La figlia e il genero abitano vicino e sono intervenuti immediatamente. Sono stati loro a lanciare l’allarme a carabinieri e vigili del fuoco, giunti nel volgere di pochi minuti. La signora è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenute la squadra 1° dei Vigili del fuoco della sede centrale con autopompa serbatoio, autoscala, autobotte pompa e pick-up con modulo antincendio. Personale ha operato per il minuto spegnimento e la messa in sicurezza del sito. Oltre all’intervento dei Vigili del Fuoco, il sindaco Gianfranco Moschella e l’assessora Annalisa Cordaro sono giunti sul luogo dell’incidente per offrire il loro supporto e coordinare eventuali azioni di soccorso. La comunità si è unita nell’auspicare una pronta guarigione per l’anziana donna e nell’esprimere gratitudine per l’efficace risposta delle autorità e dei soccorritori.