Dreamers Day, il ritorno dell’evento dedicato ai “sognatori”, da Milano al Teatro Greco di Tindari

Nato nel 2015, si è poi fermato nel 2019 e torna dopo cinque anni, spostandosi in Sicilia. Tanti ospiti messinesi tra cui Vincenzo Nibali e Cettina Donato

TINDARI – Si chiama Dreamers Day e tornerà a distanza di cinque anni dall’ultimo volta, ma soprattutto a centinaia di chilometri dal luogo in cui si è svolto nel 2019, pre-Covid, prima della sospensione. la manifestazione durante cui “i Sognatori pragmatici provenienti da tutto il mondo, che operano in tutti gli ambiti dell’esperienza umana e si incontrano per condividere la propria visione, esperienza ed emozioni con gli spettatori”, si terrà infatti al Teatro Greco di Tindari, uno scenario ben diverso dal Teatro dal Verme di Milano, dove sono stati coinvolti in 3.500 appena cinque anni fa.

Dreamers Day nasce nel 2015

Il Dreamers Day è nato nel 2015 e per cinque edizioni ha raccolto un vasto pubblico. Come spiegato dagli organizzatori: “Abbiamo registrato ogni anno la presenza di persone che hanno in comune l’interesse per una maggiore consapevolezza di sé e delle grandi questioni riguardanti tutta l’umanità, che siano leader d’impresa, artigiani, professionisti, sportivi, studenti o chiunque si trovi nella condizione di sognare attraverso la propria ‘opera’ un mondo migliore per tutti”. Diversi gli speaker che hanno partecipato all’evento. I relatori ospitati sono stati, infatti, oltre 90 e dai più svariati settori: medicina, scienza, economia, imprenditoria, architettura, arte, istruzione, sport. Tra gli altri si è registrata la presenza di speaker nazionali e internazionali del calibro di Ervin Lazlo, Marcia Wieder, Jack Cambria, Jago, Pasquale Forte, Fabrizio Macchi, Niccolò Govoni, Stefano Simontacchi, Carla Perotti, Andrea Illy, Giovanni Gastel, Sua Altezza Reale Alreem Al Tenaiji e Pier Mario Biava

Ora il ritorno, con Dreamers Day 2.0, “dal globale al locale” e un attenzione maggiore ad “arte, ambiente, education, progetti sostenibili a valenza sociale e culturale, imprenditorialità, scienza, medicina, fisica quantistica”. Tanti gli ospiti anche stavolta, tutti provenienti dal territorio messinese. Tra gli speaker che si alterneranno sul palco per raccontare il proprio “sogno” ci saranno la stella del ciclismo Vincenzo Nibali e la pianista internazionale Cettina Donato. E ci saranno anche Antonino Cafarelli, Davide Cangemi, Vincenzo Ficarra, Emilio Isgrò, Carmelo Isgrò, Claudio Lucchesi, Gaetano Russo, Gianni Stanzani e Giuliana Triscari.

Il 22 agosto al Teatro greco di Tindari

L’evento si terrà il prossimo 22 agosto alle ore 20.30 e sarà introdotto da Francesca Del Nero, prima di dare spazio al conduttore Andrea Bertuzzi e al suo cane Artù, autore delle interviste “Artù per tu”. I nove relatori racconteranno le proprie storie sotto forma di discorso, intervista o panel, intervallati da momenti musicali o esibizione artistiche. L’ingresso sarà gratuito. La manifestazione gode del patrocinio del comune di Milano, della provincia e della Regione Lombardia, ma anche della presidenza del Consiglio. E inoltre gli enti locali, tra cui i comuni di Messina e Patti, hanno appoggiato l’evento.