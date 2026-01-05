Casa Noemi, un piccolo seme di grande solidarietà

Un pomeriggio di festa con alcune famiglie indigenti e 13 minori migranti non accompagnati

Il Gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” ha dato il benvenuto al nuovo anno con un pomeriggio di festa e di animazione, all’insegna della fraternità e della pace. Un inizio di anno caratterizzato dalla gioia di stare insieme e dal piacere della condivisione, che si è concretizzato sabato 3 gennaio alla presenza di alcune famiglie indigenti e di 13 ragazzi Nai, minori non accompagnati di “Casa Noemi” una struttura ricettiva gestita dalle Suore “Figlie del Divino Zelo” di Faro Superiore.

I giovani immigrati di età compresa tra i 16 e i 18 anni, provenienti da diverse nazioni (Tunisia, Egitto, Gambia e Bangladesh), hanno partecipato al clima festoso superando le barriere linguistiche e culturali. Il pomeriggio è iniziato con il gioco della tombola durante la quale sono stati distribuiti molti premi ai partecipanti, tra cui dolcetti e caramelle per tutti. L’atmosfera magica del Natale si è arricchita di grande gioia grazie alla presenza di un simpatico Babbo Natale che ha donato allegria e regali ai presenti. Dopo vari canti animati, tra cui un divertente trenino sulle note del canto “Nella luce del Signor, marciamo”, i presenti hanno rivolto a Dio una preghiera di pace sia in arabo che in italiano: bellissima occasione in cui persone di diverse provenienze hanno pregato assieme per costruire una comunità più coesa e solidale.

Al termine, i volontari del Gruppo hanno offerto la cena, che ha radunato tutti (suore, ragazzi, educatore) attorno alla mensa per gustare vari piatti. Ogni attimo della serata è stato vissuto con naturalezza e serenità, grazie anche alla disponibilità ed accoglienza delle suore di Casa Noemi e alla loro Madre Superiora Suor Rita Di Domenico. Accomunati dal desiderio di condividere e dal principio che la solidarietà può far superare ogni differenza, l’evento organizzato è servito per unire cuori provenienti da mondi distanti e da vissuti diversi per trovare la forza di costruire ponti per un futuro di pace.