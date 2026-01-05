Il fronte polare si blocca sul Mediterraneo, giovedì 8 arriva la prima neve sui Peloritani

Questa è quella classica situazione da didattica meteo invernale in cui il fronte polare, quella linea immaginaria teorizzata per la prima volta dai norvegesi negli anni 20, dove l’aria fredda polare tende a interagire con quella più calda, che sale dalle latitudini subtropicali, si sposta sul Mediterraneo. Secondo la teoria di Bjerknes il loro incontro genera una zona dinamica (la Corrente a Getto) che, quando si ondula, per la risalita dell’aria calda da sud-ovest e la discesa di quella fredda da nord-est, crea i cicloni extratropicali, responsabili delle ondate di maltempo che investono i Paesi delle medie latitudini.

Ebbene, osservando bene la carta sinottica di domani, si nota come quella famigerata linea immaginaria, chiamata fronte polare, domani sarà ferma sul Mediterraneo, con una linea frontale caratterizzata da tanti piccoli sistemini frontali collegati l’un l’altro, che dall’Algeria si allunga fino all’area del Caucaso e al Sud della Russia e il Kazakistan.

Tale linea discontinua rappresenta il confine di separazione fra l’aria di origine polare marittima “continentalizzata” in parte sulla pianura del Danubio, che inizierà ad affluire tramite la Bora sulle regioni del Centro-Nord. E quella più mite, ma molto umida, che dal basso Atlantico e dal Mediterraneo sale verso il Centro-sud, portando piogge, temporali, ma anche un clima piuttosto mite. Al traverso di quel lungo fronte si formano nuvoloni (sia nembostrati che cumulonembi isolati) carichi di pioggia, che già hanno prodotto belle piogge battenti su buona parte del Centro Italia.

Cosa accadrà giorno 7?

Il rafforzamento delle correnti zonali (da Ovest verso est) sul Nord Atlantico eroderà la parte più settentrionale del promontorio in Atlantico, schiacciandolo verso latitudini più basse, a largo della costa del Portogallo. Tale spinta sarà più che sufficiente per far affluire, con un po’ più di vigore, parte dell’aria fredda già presente attorno le Alpi, favorendo un abbassamento di latitudine di questo esteso fronte, sulle regioni meridionali.

L’afflusso dell’aria fredda verso sud, assieme al contributo di vorticità positiva avvettata dalla corrente a getto polare, favoriranno lo sviluppo di una depressione fredda alla mesoscala sul Tirreno che contribuirà a rafforzare l’avvezione fredda verso il Sud a cavallo fra giorno 7 e l’8. Ciò comporterà non solo un bel calo termico anche al Meridione, ma la possibilità di vedere nevicate fino a bassa quota fra medio-basso Adriatico, Sud e Sicilia. Diciamo che non sarà una ondata di gelo, ma di freddo tipico del periodo, peraltro che era parcheggiato da giorni in Europa.

Giorno 8 possibili spolverate di neve sui monti

Quella di giovedì 8 gennaio 2026 sarà una giornata caratterizzata dall’irrompere, tramite forti venti di Ponente e Maestrale, dell’aria polare marittima, che causerà piogge, ma anche rovesci di grandine piccola e possibili graupelate fino a quote collinari.

Con l’abbassamento dello zero termico la neve farà la sua comparsa a bassa quota pure fra Serre, Aspromonte, Nebrodi e Peloritani. Oltre che sull’Etna, sul versante nord. Sempre più probabile l’imbiancata su molti centri sopra gli 800/900 metri, come Floresta e Mistretta. Stavolta tocchera’ anche al santuario di Dinnamare, che dovrebbe imbiancarsi, anche se sono attesi pochi centimetri di neve fresca entro giovedì sera.

L’ondata di freddo dovrebbe attenuarsi già venerdì 9 gennaio, anche se il tempo, nonostante un graduale miglioramento, rimarrà freddo e ventoso.