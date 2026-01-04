Akademia Messina illude, Trento porta via l’intera posta

Nella sfida del PalaRescifina il Gruppo Formula 3 vince il primo parziale, poi le più quotata squadra trentina rimonta

MESSINA – Quando manca poco alla fine della stagione regolare Akademia Sant’Anna si inceppa e rischia di vanificare la positiva prima parte di stagione. In questa prima uscita del 2026 c’era possibilità di sorprendere Trento quest’oggi, come successo all’andata, e trovare punti che sarebbero stati ossigeno puro vista la situazione in casa peloritana e di classifica.

Arriva invece la quarta sconfitta consecutiva per Messina, quarta partita senza portare a casa punti e soprattutto terza sconfitta nelle ultime quattro subita tra le mura amiche. Quest’oggi dopo un primo set ben giocato le atlete di coach Freschi hanno dovuto cedere tre parziali consecutivi, la partita e l’intera posta alla più quotata squadra trentina. Gruppo Formula 3 Messina resta a quota 16 punti in classifica, Marsala vincendo contro il Club Italia potrebbe operare il sorpasso e mandare virtualmente Akademia alla poule salvezza scavalcandola al quinto posto.

Il Gruppo Formula 3 Messina è sceso in campo con Rizzieri al palleggio e Galic suo opposto, in banda Zojzi e Felappi, Viscioni subentrerà a partita in corso a posto 2, centrali Landucci e Campagnolo, con spazio a partita in corso anche a Colombo, libero Ferrara. A match in corso spazio a tutte con Tisma e Oggioni anche chiamate in causa. Coach Beltrami manda in campo per Trentino Monza-Lazda sulla diagonale palleggiatore opposto, Pamio e Giuliani in banda, Cosi e Marconato al centro, Laporta libero. Ricorre alla sostituzione della diagonale Trento impiegando Andrich e Guerra a partita in corso.

Gruppo Formula 3 Messina – Itas Trentino 1-3

Inizia bene Messina che scappa sul 4-2 con Felappi e Galic che operano il break. Risponde Trento con Pamio e Cosi per il quattro pari, le ospiti allungano poi decisamente sull’8-12 e coach Freschi è costretto al time out. Al rientro però parte la rimonta locale con Zojzi e Landucci che chiudono definitivamente il buco sul 15 pari. Buon momento per le peloritane che con un’ispirata Felappi allunga sul 19-17 ed è Trento a chiedere tempo. Al rientro allungano le padrone di casa che nel finale trovano tre punti consecutivi con Zojzi, Felappi e il muro vincente di Landucci che vale il primo set per 25-20.

Nel secondo set Messina inizia nuovamente bene con un break 3-0. Reazione immediata ospite che trova un contro parziale di 1-7. Arrivano i primi time out da una parte e dall’altra per provare a sistemare la situazione. Le squadre sono in parità sul dieci pari ma poi Trento scappa ancora sull’11-14 e coach Freschi costretto a chiedere time out. Trento sembra in totale controllo sul 15-20 ma Messina trova un parziale di 7 punti a 1 con Tisma che subentra in regia e Campagnolo firma il sorpasso sul 22-21. Nel finale punto a punto anche il videochek non sorride alle messinesi che cedono il set per 23-25, ancora un muro di Marconato stavolta a chiudere il parziale.

Terzo set in cui le ospiti prendono subito il largo (1-4), la reazione locale non arriva e sull’ace subito da Messina sul 3-9 c’è il time out. Con pazienza prova a ricucire il Gruppo Formula 3 ma il divario è ampio. Trento gestisce e sul 9-15 c’è time out per Messina. Al rientro le squadre proseguono praticamente punto a punto, fatto che non giova alle padrone di casa. Trento in dirittura d’arrivo stacca ulteriormente Messina, il parziale si chiude per 17-25 con il tocco vincente di seconda di Monza.

Il quarto parziale si apre con le due squadre che si fronteggiano in equilibrio fino al 5-5. Poi Trentino allunga leggermente sul 6-9 e coach Freschi chiama immediatamente il time out. La pausa sembra dare i suoi frutti con Messina che torna sotto 9-10 dopo gli attacchi di Zojzi e l’errore di Giuliani, ma Trento riallunga in modo deciso con Pamio che poco dopo firma il 9-13. Sotto 10-15 la panchina peloritana riferma il gioco. Come nei parziali precedenti Trento gestisce, Messina non riesce ad accendersi per riagganciarsi e il parziale prende decisamente la via ospite quando queste toccano il massimo vantaggio sul 15-23. Reazione tardiva di Messina con Trento che ottiene sei match point sul 18-24, a chiudere la sfida la fast di Marconato.

Tabellino

Parziali: 25-20, 23-25, 17-25, 18-25.

Arbitri: Lorenzo De Luca & Christian Palumbo, Claudio Spartà (videocheck).

Itas Trentino: Ristori ne, Cosi 9, Zeni ne, Guerra 0, Monza 3, Cheyenne ne, Marconato 15, Laporta 0, Pamio 16, Giuliani 9, Iob ne, Andrich 2, Lazda 12.

Coach: Alessandro Beltrami. Secondo: Michele Parusso.

Gruppo Formula 3: Tisma 1, Rizzieri 0, Zojzi 25, Colombo 3, Felappi 12, Ferrara 0, Landucci 5, Viscioni 12, Campagnolo 6, Galic 1, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.