Droga e armi clandestine tra Messina e Tortorici, tre arresti

Le operazioni dei carabinieri con perquisizioni, analisi affidate ai Ris, oltre a 126 munizioni

MESSINA – Stava cedendo una dose di crack a un giovane. A quel punto i carabinieri della stazione di Tremestieri hanno arrestato un 38enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Hanno pure deciso di perquisirne l’abitazione e hanno trovato, occultati nella camera da letto, due involucri con 20 grammi tra hashish e crack, insieme a un bilancino di precisione. La droga sarà analizzata dai Ris di Messina. Il 38enne è ora ai domiciliari.

A Tortorici dosi per oltre 30mila euro

Inoltre, a Tortorici, nella notte scorsa, i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato un 38enne, già noto alle forze dell’ordine, sempre per spaccio di droga e anche per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione sul veicolo dell’uomo, trovando, occultato, un involucro contenente circa 500 grammi di cocaina, oltre a 7 grammi di marijuana. Il grosso quantitativo di cocaina avrebbe permesso di confezionare dosi che potevano essere spacciate per un prezzo complessivo di oltre 30 mila euro, fanno sapere gli investigatori.

Armi clandestine a Bordonaro

Giovedì scorso a Messina, invece, i carabinieri della stazione di Bordonaro hanno arrestato un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione abusiva di armi clandestine. A seguito di perquisizione nella sua abitazione, l’uomo è stato trovato in possesso di un fucile a pompa e un fucile semiautomatico,

entrambi con matricola abrasa e detenuti illegalmente, oltre a 126 munizioni.