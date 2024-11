Droga nel boschetto, Polizia arresta due giovani a San Filippo del Mela

Blitz della Polizia ad Olivarella in un'area verde diventata una piazza di spaccio h 24

Milazzo – Il “boschetto” di Olivarella, a San Filippo del Mela, era diventata una piazza di spaccio di droga frequentata h24. Per questo domenica scorsa sono scattati i controlli della Polizia di Milazzo, che hanno sorpreso e arrestato due giovani pusher trovati con addosso 70 grammi di hashish complessivamente.

La sostanza stupefacente era divisa in dosi già pronte da smerciare e sotto una panchina c’era un bilancino di precisione. I due, 19 anni entrambi, originari del Maghreb, sono stati arrestati per spaccio di droga in flagranza e, su disposizione della Procura di Barcellona, sono ai domiciliari in attesa della convalida del giudice.