Droga per 6 mila dosi in casa, coppia in manette - Tempostretto

Droga per 6 mila dosi in casa, coppia in manette

Un chilo di marijuana e 12 grammi di cocaina purissima in un appartamento di Giardini Naxos controllato dai Carabinieri GIARDINI NAXOS – Hanno l’obbligo di firma i conviventi di Giardini fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa loro i Carabinieri della Compagnia di Taormina, ai comandi del capitano Riacà, hanno trovato e sequestrato 1,100 kg di marijuana, 12 grammi di cocaina, 84 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. La droga, sottoposta alle analisi di laboratorio, era così pura da consentire di ricavare oltre 6 mila dosi. Per il 53enne e la convivente di 42 anni è scattato l’arresto, convalidato dal giudice. Il blitz dei militari è scattato dopo qualche giorno di appostamento. L’insolito via vai, soprattutto di giovanissimi, dall’appartamento della coppia aveva infatti attirato il sospetto degli uomini in divisa. Sospetto confermato dalla perquisizione.