Droghe, guida pericolosa e violazioni dei locali: intensa attività dei carabinieri a Ferragosto

Tra Milazzo e le Isole Eolie oltre 500 persone e 300 veicoli controllati. Sfilza di multe e denunce

MILAZZO – Giorni di intenso controllo sul territorio di Milazzo e dell’arcipelago eoliano per i carabinieri della compagnia mamertina. Lunghissimi i servizi di pattugliamento predisposti in ogni parte delle varie città, anche nelle ore notturne, e durante le quali sono state controllate oltre 510 persone e 320 autovetture.

Tra i reati commessi, 78 hanno violato il codice della strada e sono stati multati per la mancata copertura assicurativa, il non utilizzo del casco o delle cinture di sicurezza, il cellulare usato alla guida, la circolazione con patente scaduta o sospesa e l’omessa revisione dei veicoli. Inoltre altre 5 persone sono state denunciate per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, una per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, altre 2 per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze alcoliche ed infine una per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze alcoliche.

E ancora un’altra denuncia, quella in stato di libertà per sei soggetti che hanno partecipato a due distinte risse. Infine 6 locali sono stati multai per il mancato rispetto di norme su orari o emissioni sonore e 24 persone sono state segnalate come assuntrici di droghe perché trovate in possesso di cocaina, hashish o marijuana.

Altre 24 persone, invece, sono state segnalate alla Prefettura di Messina, quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana detenute per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.