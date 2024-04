Madre e figlia ferite in un incidente sull’A20: soccorse dai Vigili del fuoco

Entrambe sono state trasportate in ospedale per accertamenti

MILAZZO – I Vigili del fuoco hanno soccorso due donne ferite in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sull’autostrada A20, tra Milazzo e Rometta. L’equipaggio del distaccamento di Milazzo è intervenuto intorno alle 17 per prestare soccorso alle due donne, madre e figlia, in seguito ad un incidente mentre si trovavano a bordo di un’autovettura al km 34, in direzione Messina. Le due ferite sono state soccorse dal personale medico del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti. Le condizioni delle occupanti sono apparse subito serie, nonostante erano entrambe coscienti. Sul posto erano presenti anche la Polizia stradale di Barcellona e due ambulanze di Patti e Torregrotta. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.