Duomo. Verso l'addio ai campi d'allenamento, la sabbia sarà spazzata via - Tempostretto

Lo stato delle cose al termine del Beach Volley Pro Tour: ci sono ancora, per pochi gorni, i campi principali

MESSINA – Il Duomo torna “mezzo” normale. Le ruspe e i camion hanno portato via la sabbia e le transenne che recintavano i campi d’allenamento del Beach Volley Pro Tour, che si è chiuso domenica scorsa. Restano adesso i due terreni di gioco principali, rimasti al centro della piazza, ma ancora per poco. Vigili del fuoco ed esercito hanno sgomberato l’area e il villaggio allestito per gli atleti, con bagni e spogliatoi, è già stato del tutto smontato.

Cosa manca? I campi principali, appunto. Soltanto dopo entrerà in scena Messina Servizi Bene Comune, che con le sue macchine provvederà a ripulire il basolato, su cui attualmente si è posato un sottile strato di sabbia residua e polvere.